Aziz Yıldırım Havalara Uçacak! ASELSAN'dan Rekor Anlaşma
Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Anlaşma, radar, elektronik harp, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini kapsayan kapsamlı bir proje için 210 milyon 182 bin 574 Euro’luk sözleşme imzalanmasını içeriyor.
TESLİMATLAR 2025-2029 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞECEK
Savunma sanayisi için kritik öneme sahip olan bu sistemlerin teslimatlarının 2025 ile 2029 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. Söz konusu teknolojiler, gemilerin savunma ve operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
YERLİ GEMİ ÜRETİMİNDE DEARSAN’IN ROLÜ
Dearsan Tersanesi, yerli ve milli gemi projelerinde önemli bir yere sahip. Aziz Yıldırım’ın yönetimindeki Dearsan, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik ile birlikte, Türk savunma sanayisine katkı sağlayan projelerle dikkat çekiyor.