Azı Şifa Çoğu Zehir Saçıyor: Yılda Sadece 1 Hafta Üretiliyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor

KESTANE BALIYLA AYNI DÖNEMDE ÜRETİLİYOR

Orman gülünün çiçeklenme dönemiyle kestane ağacının çiçeklenme süreci örtüşüyor. Bu da arıların her iki kaynaktan polen ve nektar taşımasına neden oluyor. Uzmanlar, bazı bal örneklerinin yanlışlıkla kestane balı sanılarak piyasaya sürüldüğünü belirtiyor.