Azı Şifa Çoğu Zehir Saçıyor: Yılda Sadece 1 Hafta Üretiliyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor
Orman gülünden elde edilen ve yılda sadece birkaç hafta üretilebilen deli balda hasat başladı. Güçlü içeriğiyle birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bu bal, fazla tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Kilosu 3 bin TL’ye satılan deli bal, doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerekiyor.
Kaynak: İHA
Karadeniz’in kıyı ilçelerinde arıların orman gülünden topladığı nektarla üretilen deli balda sağım dönemi başladı. Yılda yalnızca 15-20 gün çiçek açan orman gülünden elde edilen bu özel bal, az miktarda tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor, ancak fazlası ciddi tehlike oluşturuyor.
KİLOSU 3 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Şifa arayanların yoğun ilgi gösterdiği deli balın kilogram fiyatı 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor. Sınırlı üretimi ve içerdiği güçlü bileşenler, bu balı diğer ballardan ayırıyor. Üreticiler, balı özellikle Kastamonu’nun sahil şeridindeki kovanlarda elde ediyor.
AZI ŞİFA ÇOĞU ZEHİR SAÇIYOR
Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Talip Çeter, deli balın faydalı olabileceğini ancak fazla tüketildiğinde kalp ritmini bozabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Uzmanlara göre, bu bal günde yalnızca bir çay kaşığı kadar tüketilmeli.
KESTANE BALIYLA AYNI DÖNEMDE ÜRETİLİYOR
Orman gülünün çiçeklenme dönemiyle kestane ağacının çiçeklenme süreci örtüşüyor. Bu da arıların her iki kaynaktan polen ve nektar taşımasına neden oluyor. Uzmanlar, bazı bal örneklerinin yanlışlıkla kestane balı sanılarak piyasaya sürüldüğünü belirtiyor.
UZMAN ANALİZİ ŞART
Prof. Dr. Çeter, doğru sınıflandırma yapılması için polen ve zehir (grayanotoksin) analizlerinin yalnızca yetkin laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kastamonu Üniversitesi’nin yürüttüğü analiz çalışmaları, deli balın içeriğini bilimsel olarak ortaya koyuyor.