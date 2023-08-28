Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme
Meclis ikinci torba yasa için yoğun bir mesai gündemi ile çalışmalarına başlayacak. Ekim ayında açılacak Meclis, emeklilik hayatı için adımları da peş peşe atacak.
İlk torba yasa ile Temmuz 2023 dönemi için memur maaşlarına 8077 liralık seyyanen zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler daha geniş kapsamlı olacak ikinci torba yasa için Ekim ayında çalışmalarına başlayacak Meclis’e çevrildi.
Meclis, çözüm bekleyen bir çok konuyu açıklığa kavuşturacak. Ancak içlerinden en önemlisi ise milyonların beklediği SGK Bağ-Kur prim eşitlemesi.
Bu kapsamda emeklilik için aranan prim şartı Bağ-Kur'da 9000 günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek.
Düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kur’luları kapsaması da gündemde bulunuyor.