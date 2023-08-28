Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme

İlk torba yasa ile Temmuz 2023 dönemi için memur maaşlarına 8077 liralık seyyanen zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler daha geniş kapsamlı olacak ikinci torba yasa için Ekim ayında çalışmalarına başlayacak Meclis’e çevrildi.