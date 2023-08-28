Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme

Meclis ikinci torba yasa için yoğun bir mesai gündemi ile çalışmalarına başlayacak. Ekim ayında açılacak Meclis, emeklilik hayatı için adımları da peş peşe atacak.

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Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme - Resim: 1

İlk torba yasa ile Temmuz 2023 dönemi için memur maaşlarına 8077 liralık seyyanen zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler daha geniş kapsamlı olacak ikinci torba yasa için Ekim ayında çalışmalarına başlayacak Meclis’e çevrildi.

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Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme - Resim: 2

Meclis, çözüm bekleyen bir çok konuyu açıklığa kavuşturacak. Ancak içlerinden en önemlisi ise milyonların beklediği SGK Bağ-Kur prim eşitlemesi.

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Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme - Resim: 3

Bu kapsamda emeklilik için aranan prim şartı Bağ-Kur'da 9000 günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek.

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Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme - Resim: 4

Düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kur’luları kapsaması da gündemde bulunuyor.

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