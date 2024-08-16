Aylık Getirisi Net 42 Bin Lira! Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranlarına dair güncel verileri açıkladı. 1-3 ay vadeli ortalama bileşik Türk Lirası (TL) mevduat faizi yüzde 58,5 oldu. Faiz oranlarındaki değişimle birlikte, en yüksek mevduat faizi sunan banka da belli oldu.

Aylık Getirisi Net 42 Bin Lira! Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz kararı 20 Ağustos'ta açıklanacak. Şu anda faiz oranını yüzde 50 seviyesinde tutan banka, bu durumun yıllık mevduat faizlerinin de yüzde 50'nin üzerine çıkmasına neden olduğunu belirtti. Merkez Bankası, liralaşma stratejisi çerçevesinde sıkı para politikası duruşunu sürdürüyor ve politika faizini yüzde 50 olarak belirledi. Bu adımla Türk Lirası'nı desteklemeyi amaçlıyor. Bu ayki faiz toplantısını 20 Ağustos'ta gerçekleştirecek olan Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutması bekleniyor. Bloomberg HT'nin Ağustos ayı faiz kararına ilişkin yaptığı ankete göre, mevcut faiz oranında bir değişiklik yapılması olası görünmüyor.

Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? Ayrıca, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte, bankaların mevduat faiz oranları ve detaylar...

Kaynak: Gerçek Gündem

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