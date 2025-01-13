Aylık 8 Bin 689 Liraya Ev Sahibi Olma Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Görülmemiş Kampanya
Yüksek faiz oranları nedeniyle konut hayallerini erteleyen vatandaşlara Ziraat Bankası’ndan önemli bir fırsat geldi. Banka, 2025 yılına özel geliştirdiği Ortak Konut Kredisi Kampanyası ile birden fazla kişinin gelirlerini birleştirerek kolayca ev sahibi olmasını hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası’nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, tek başına kredi ödemekte zorlanan vatandaşlara yönelik bir çözüm sunuyor. Bu kampanya kapsamında en az iki, en fazla beş kişi, gelirlerini birleştirerek konut kredisine başvurabiliyor.
BDDK'YA UYGUN ŞEKİLDE YAPILIYOR
Bankanın yetkilileri, bu sistemin ödeme yükünü ortaklar arasında bölerek finansman sürecini daha kolay hale getirdiğini belirtiyor. Kredinin üst limiti ise satın alınacak gayrimenkulün ekspertiz raporunda belirtilen değerine göre belirleniyor. Ekspertiz raporları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı kuruluşlar tarafından hazırlanıyor ve kredi miktarı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurallarına uygun şekilde hesaplanıyor.
FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI
Kampanyada uygulanan faiz oranı %2,79 olarak açıklandı. Örnek bir ödeme planına göre:
1.5 milyon TL kredi çeken birey: Aylık 43.449 TL taksit öder.
Beş kişi tarafından ortak çekilmesi durumunda: Kişi başına düşen ödeme tutarı aylık 8.689 TL olur.
Bu model, özellikle aileler, arkadaş grupları veya ortak yatırım yapmayı planlayan kişiler için ödeme kolaylığı sağlıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ
Ortak Konut Kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ziraat Bankası şubelerine giderek şu belgelerle başvurularını tamamlayabilir:
Birlikte kredi çekecek kişilerin gelir belgeleri,
Satın alınacak gayrimenkulün ekspertiz raporu,
Bankanın talep ettiği diğer belgeler.
Başvurunun ardından banka, başvuru sahiplerinin kredi uygunluğunu değerlendirerek kısa süre içinde sonuçlandırıyor.
KAMPANYANIN AVANTAJLARI
Ziraat Bankası’nın bu kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuluyor.
Gelir Birleşimi: Birden fazla kişinin gelirlerini birleştirerek daha yüksek kredi çekme imkanı sağlanıyor.
Paylaşılan Ödeme: Kredi ödemeleri ortaklar arasında bölüşüldüğü için kişi başına düşen taksit tutarı düşüyor.
Esneklik: Ekspertiz raporuna göre kredi tutarı, alıcıların ihtiyaçlarına göre belirleniyor.
Yatırım Fırsatı: Aileler veya arkadaşlar, bu kampanya sayesinde ortak yatırım yaparak gayrimenkul sahibi olabiliyor.