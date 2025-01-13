Aylık 8 Bin 689 Liraya Ev Sahibi Olma Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Görülmemiş Kampanya

FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI

Kampanyada uygulanan faiz oranı %2,79 olarak açıklandı. Örnek bir ödeme planına göre:

1.5 milyon TL kredi çeken birey: Aylık 43.449 TL taksit öder.

Beş kişi tarafından ortak çekilmesi durumunda: Kişi başına düşen ödeme tutarı aylık 8.689 TL olur.

Bu model, özellikle aileler, arkadaş grupları veya ortak yatırım yapmayı planlayan kişiler için ödeme kolaylığı sağlıyor.