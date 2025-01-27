Aylık 22 Bin Lira Taksitle Sıfır SUV Fırsatı Duyuruldu: Fiyatıyla Fiat Egea’yı Solladı

Dacia Sandero Stepway'in bazı donanım seçeneklerinin Fiat Egea Sedan Easy modellerinden daha uygun fiyatlı olduğu görüldü. Otomotiv devi, 944 bin liradan sıfır SUV fırsatını duyurdu. İşte her iki markanın modellerine ve sunduğu kampanyalara dair detaylar...

Fiat’ın sedan segmentindeki iddialı modeli Egea Sedan, 2025 model yılı itibarıyla dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Listede Easy, Urban, Lounge ve Limited modelleri yer alıyor. Bunlar arasında en uygun fiyatlı olan Easy, 944.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor.