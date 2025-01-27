Aylık 22 Bin Lira Taksitle Sıfır SUV Fırsatı Duyuruldu: Fiyatıyla Fiat Egea’yı Solladı
Dacia'nın SUV segmentindeki popüler modeli Sandero Stepway, 2025 Ocak ayı fiyat listesiyle Türkiye'deki otomobil piyasasına damgasını vurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dacia Sandero Stepway'in bazı donanım seçeneklerinin Fiat Egea Sedan Easy modellerinden daha uygun fiyatlı olduğu görüldü. Otomotiv devi, 944 bin liradan sıfır SUV fırsatını duyurdu. İşte her iki markanın modellerine ve sunduğu kampanyalara dair detaylar...
Fiat’ın sedan segmentindeki iddialı modeli Egea Sedan, 2025 model yılı itibarıyla dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Listede Easy, Urban, Lounge ve Limited modelleri yer alıyor. Bunlar arasında en uygun fiyatlı olan Easy, 944.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor.
DACIA SUV FİYATLARI
Dacia’nın SUV modeli Sandero Stepway ise 2024 model yılı olarak satışa sunulmaya devam ediyor. Modelin iki farklı versiyonu bulunuyor:
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.112.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.162.000 TL
Bu fiyatlar, Dacia Sandero Stepway’in SUV segmentine yönelik uygun fiyatlı bir seçenek sunduğunu ve bazı Fiat Egea Sedan Easy modellerine kıyasla daha ekonomik olduğunu ortaya koyuyor.
DACİA SANDERO STEPWAY İÇİN TAKSİT AVANTAJLARI
Dacia, Sandero Stepway modelinde dikkat çeken bir finansman kampanyası da sunuyor. Kampanyanın detayları şu şekilde:
Kredi Tutarı: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %3,79
AYLIK 22.771 TL TAKSİT İLE SIFIR SUV FIRSATI
Bu kampanya, yalnızca 2024 model yılı Sandero Stepway araçları kapsıyor. Ayrıca kredi başvurularında Maxxi Koruma Sigortası satın alınması durumunda belirtilen faiz oranlarından faydalanılabiliyor. Sigorta yaptırılmadığında ise farklı faiz oranları uygulanabiliyor.
KAMPANYANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Dacia Finans’ın sunduğu finansman kampanyası şu koşullara bağlı:
Kampanyalar birleştirilemiyor.
Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil edilmiyor.
Faiz oranları, kredi miktarına ve vadeye göre değişiklik gösterebiliyor.
Kampanya 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
FIAT EGEA GÜNCEL FİYATLAR
Fiat Egea Sedan Easy Fiyat Listesi (25 Ocak 2025)
1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel – Benzinli): 1.064.900 TL
Kampanyalı Fiyat: 944.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel – Dizel): 1.322.900 TL
Kampanyalı Fiyat: 1.209.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik – Dizel): 1.440.900 TL
Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi (25 Ocak 2025)
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.112.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.162.000 TL