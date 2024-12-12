Aylık 13 Bin Liraya Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

104 konut ve 1 büfeden oluşan TOKİ projesi, Karabiga'da modern bir yaşam alanı sunuyor. Proje, Orta Gelir Konut Grubu (OGG) kapsamında ve altyapı çalışmaları tamamlanmış bir şekilde yer alıyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de yatırımcılar için cazip olan daireler, modern tasarımı ve çevre düzenlemesiyle dikkat çekiyor.