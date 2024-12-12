Aylık 13 Bin Liraya Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya
TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni bir konut projesi başlattı. Karabiga Beldesi'nde yer alacak projede, 5 adet 2+1 daire kura yöntemiyle satışa sunulacak ve aylık 13.425 TL taksit imkânı sağlanacak. Bu proje, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
104 konut ve 1 büfeden oluşan TOKİ projesi, Karabiga'da modern bir yaşam alanı sunuyor. Proje, Orta Gelir Konut Grubu (OGG) kapsamında ve altyapı çalışmaları tamamlanmış bir şekilde yer alıyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de yatırımcılar için cazip olan daireler, modern tasarımı ve çevre düzenlemesiyle dikkat çekiyor.
BAŞVURU VE ÖDEME KOLAYLIĞI
Başvurular, Halkbank Biga Şubesi üzerinden yapılacak ve kura çekimi sonrası hak kazananlar, sözleşmelerini aynı şube aracılığıyla imzalayacak. TOKİ, başvuru ve ödeme süreçlerini kolaylaştırmak için dijital altyapı ve noter onaylı sistemlerden faydalanacak.
13 BİN 425 BİN LİRA TAKSİT
Projedeki daireler için aylık 13.425 TL taksitlerle ödeme imkânı sunulacak. Peşinat oranları ve toplam konut bedelleri başvuru sürecinde belirlenerek, TOKİ’nin sunduğu düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile vatandaşlar, bütçelerini zorlamadan ev sahibi olabilecek.
EKSİK BELGELERE DİKKAT
Başvuru yapacak kişilerin TOKİ’nin belirlediği gelir kriterlerine uygun olması gerekecek. Başvuru belgelerinin eksiksiz teslim edilmesi ve kura çekimi sonrası sözleşme imzalanması şartı, sürecin düzenli ve şeffaf işlemesini sağlayacak.
Bu proje, Çanakkale Biga'nın sosyal ve ekonomik yapısına da katkı sağlayacak. TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri, dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltirken, bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Bu fırsat, hem uygun fiyatlı ödeme planları hem de modern yaşam alanlarıyla konut sahibi olmak isteyenlere önemli bir avantaj sunuyor.