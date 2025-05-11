Aylardır Kapalı Plan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
Yaklaşık 4 aydır Türkiye’deki tüm şubeleri kapalı olan KFC ve Pizza Hut, yeniden faaliyete geçmek için hazırlıklara başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı hazır gıda devi Yum! Brands, Türkiye’de franchise sözleşmesini feshettiği İş Gıda’nın ardından, gayrimenkul ve yatırım yönetim şirketi Value Solution Partners ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında, KFC ve Pizza Hut şubelerinin yeniden açılabilmesi amacıyla alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başlandı.
SÖZLEŞME FESHİ VE ŞUBELERİN KAPANIŞI
Ocak ayında Yum! Brands, Türkiye’deki franchise operasyonlarını yürüten İş Gıda ile olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Sözleşmenin feshedilmesine, İş Gıda’nın Türkiye’de belirlenen kalite ve hizmet standartlarını karşılayamaması gerekçe gösterilmişti. Bu gelişme sonrasında İş Gıda konkordato başvurusunda bulunmuş, Türkiye genelindeki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi ise faaliyetini durdurmuştu.
YATIRIMCILARDAN ŞARTLI YAKLAŞIM
Value Solution Partners, mevcut kiralama koşulları üzerinden yeni anlaşmalar yapmak üzere alışveriş merkezi yatırımcılarıyla temaslarını sürdürüyor. Şu ana kadar sadece sınırlı sayıda şube için anlaşma sağlanırken, birçok yatırımcının öncelikli olarak mevcut borçların kapatılmasını ve kira bedellerinin artırılmasını talep ettiği ifade ediliyor.
KAPANAN ŞUBELERİN PİYASA ETKİSİ
Şubelerin kapanmasından önce Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yaklaşık yüzde 90’ında KFC ve Pizza Hut restoranları yer alıyordu. Sektör kaynaklarına göre İş Gıda, kapanmadan önce yaklaşık 3-4 aydır kira ödemelerini aksatmıştı. Kapanan şubelerin yatırımcılar açısından mağaza başına aylık ortalama 150 bin lira kira kaybı yarattığı ve bu durumun toplamda aylık 80 milyon liralık zarara denk geldiği ileri sürüldü.
MCDONALD’S VE TAB GIDA’DAN AÇIKLAMA
Kulislerde, KFC ve Pizza Hut şubelerinin devriyle ilgili farklı senaryolar gündeme gelirken, McDonald’s yetkilileri bu markaları satın alma planları olmadığını açıkladı. Öte yandan, TAB Gıda cephesinde ise bu konu, geçen hafta düzenlenen genel kurul toplantısında gündeme taşındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, TAB Gıda’nın doğrudan bu markaları satın alma stratejisinin bulunmadığı ifade edildi.
POPEYES İLE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE
Her ne kadar TAB Gıda yönetimi doğrudan marka satın alımını reddetse de sektörden sızan bilgilere göre, şirketin bünyesindeki Popeyes markası, KFC’nin kapalı olan şubeleriyle yakından ilgileniyor. Görüşmelerin ve pazarlıkların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.