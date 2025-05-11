Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor

YATIRIMCILARDAN ŞARTLI YAKLAŞIM

Value Solution Partners, mevcut kiralama koşulları üzerinden yeni anlaşmalar yapmak üzere alışveriş merkezi yatırımcılarıyla temaslarını sürdürüyor. Şu ana kadar sadece sınırlı sayıda şube için anlaşma sağlanırken, birçok yatırımcının öncelikli olarak mevcut borçların kapatılmasını ve kira bedellerinin artırılmasını talep ettiği ifade ediliyor.

KAPANAN ŞUBELERİN PİYASA ETKİSİ

Şubelerin kapanmasından önce Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yaklaşık yüzde 90’ında KFC ve Pizza Hut restoranları yer alıyordu. Sektör kaynaklarına göre İş Gıda, kapanmadan önce yaklaşık 3-4 aydır kira ödemelerini aksatmıştı. Kapanan şubelerin yatırımcılar açısından mağaza başına aylık ortalama 150 bin lira kira kaybı yarattığı ve bu durumun toplamda aylık 80 milyon liralık zarara denk geldiği ileri sürüldü.