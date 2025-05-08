Aylarca Kayıp Loto Biletini Tesadüfen Buldu: Büyük İkramiyenin Sahibi Olup, Servet Kazandı

Aşağı Saksonya'dan bir şanslı oyuncu, beş doğru rakam ve bir Euro numarası ile tam 6 milyon 61 bin 762 Euro’nun sahibi oldu. Aynı ödül kategorisinde kazanan diğer isimler ise Schleswig-Holstein’dan bir katılımcı ve Danimarka’dan bir şanslı oldu. Her biri yaklaşık 6 milyon Euro kazanarak Avrupa'nın yeni milyonerleri arasına girdi.