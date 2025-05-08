Aylarca Kayıp Loto Biletini Tesadüfen Buldu: Büyük İkramiyenin Sahibi Olup, Servet Kazandı
Aylarca kayıp olan loto biletini tesadüfen bulan Alman talihli, teslim süresi dolmadan bileti ulaştırarak milyonlarca euro kazandı. Aynı hafta Eurojackpot’tan da Almanya’ya iki yeni milyoner daha çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da loto oynayan bir kişi, aylar önce kaybettiği bileti tesadüfen bulunca adeta hayallerine kavuştu. "Spiel 77" ek çekilişine ait olan biletin tüm numaraları doğruydu ve büyük ödül kazandırıyordu. Biletin anonim oynanması nedeniyle bir süre boyunca sahibi bulunamayan ikramiye, süresi dolmadan teslim edilen biletle sahibine ulaştı.
Lotto Hamburg yetkilileri, ikramiye kazananların ödüllerini alabilmeleri için yasal olarak 3 yıl süreleri olduğunu belirterek, bu sürenin ardından teslim edilmeyen biletlerin geçersiz sayılacağını vurguladı.
İKİ TALİHLİ MİLYONER OLDU
Salı akşamı yapılan Eurojackpot çekilişinde ise 120 milyon Euro’luk büyük ödül devretti. İkramiye, cuma günü yapılacak olan yeni çekilişe aktarılırken, Almanya’dan iki talihli ikinci kategori ödülünü kazanarak milyonlar kulübüne adım attı.
Aşağı Saksonya'dan bir şanslı oyuncu, beş doğru rakam ve bir Euro numarası ile tam 6 milyon 61 bin 762 Euro’nun sahibi oldu. Aynı ödül kategorisinde kazanan diğer isimler ise Schleswig-Holstein’dan bir katılımcı ve Danimarka’dan bir şanslı oldu. Her biri yaklaşık 6 milyon Euro kazanarak Avrupa'nın yeni milyonerleri arasına girdi.