Aylar Sonra Bir İlk Olacak! Doları Altüst Edecek Uyarı Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı yeni ekonomi politikalarıyla birlikte dolar kurundaki yükseliş basılanırken, geçtiğimiz yıl yaşanan ikili kur tehlikesinin önüne geçilmişti. Ancak son günlerde artışa geçen dolar/TL paritesi, Kapalıçarşı'da da hareketliliğe neden oldu. Piyasa kuru ile Kapalıçarşı arasındaki rakamlar son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aylar Sonra Bir İlk Olacak! Doları Altüst Edecek Uyarı Geldi - Resim: 1

Türkiye'de son yıllarda görülen yüksek enflasyon, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesine neden oldu.

Bu ekonomik şartlar altında birikimlerini TL olarak saklamak istemeyen bireysel yatırımcılar ve şirketler, rotasını güvenli liman altın ve dolara çevirirken, söz konusu ekonomik ortam 31 Mart seçimlerinin ardından aniden değişmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı itibarıyla döviz almaya başlarken, bu durum piyasalardaki dolar talebini sıfıra indirdi ve Kapalıçarşı piyasalarında tarihi gelişmelerin görülmesine neden oldu.

KAPALIÇARŞI'DA İKİ KUR TEHLİKESİ

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı ile birlikte nisan ve mayıs aylarında Kapalıçarşı piyasaları, tarihinde ilk kez TCMB'nin paylaştığı gösterge kurun altında döviz ve altın satışı yaptı. 2023 yılında görülen 'ikili kur' tehlikesinin hızla bertaraf edilmesi ekonomi çevrelerinde derin bir nefes alınmasını sağlasa da, aylar sonra korkutan manzara yeniden ortaya çıktı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ekmek Fiyatlarında Akılalmaz Oyun: Gizli Gizli Zam Yaptılar Ekmek Fiyatlarında Akılalmaz Oyun: Gizli Gizli Zam Yaptılar
Yeni Evlenecek Çiftlere 75 Bin Lira verilecek: Devlet Kesinin Ağzını Açtı Bankalar Harekete Geçti Yeni Evlenecek Çiftlere 75 Bin Lira verilecek: Devlet Kesinin Ağzını Açtı Bankalar Harekete Geçti
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor
Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor
SGK Resmen Açıkladı: Geçmişe Dönük Ödemelerin Tamamı Geri Alınacak SGK Resmen Açıkladı: Geçmişe Dönük Ödemelerin Tamamı Geri Alınacak
Masadaki Rakam Ortaya Çıktı: İşte Yeni Yılda Asgari Ücrete Yapılacak Zam Masadaki Rakam Ortaya Çıktı: İşte Yeni Yılda Asgari Ücrete Yapılacak Zam
Otomobil Devi Fiyatları 428 Bin Lira Birden İndirdi Otomobil Devi Fiyatları 428 Bin Lira Birden İndirdi
Yumurtadan 30 Kat Daha Proteinli! Yabancılar Kapış Kapış Alıyor! Vücudu Şifa Deposu yapıyor Yumurtadan 30 Kat Daha Proteinli! Yabancılar Kapış Kapış Alıyor! Vücudu Şifa Deposu yapıyor
Gram Altında 1000 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi Birden Değişecek Gram Altında 1000 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi Birden Değişecek
Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu
AKP ve MHP'de Kazan Kaynıyor! ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan Belli Etmiyorlar’ ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan…’