Aylar Sonra Bir İlk Olacak! Doları Altüst Edecek Uyarı Geldi

Türkiye'de son yıllarda görülen yüksek enflasyon, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesine neden oldu.



Bu ekonomik şartlar altında birikimlerini TL olarak saklamak istemeyen bireysel yatırımcılar ve şirketler, rotasını güvenli liman altın ve dolara çevirirken, söz konusu ekonomik ortam 31 Mart seçimlerinin ardından aniden değişmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı itibarıyla döviz almaya başlarken, bu durum piyasalardaki dolar talebini sıfıra indirdi ve Kapalıçarşı piyasalarında tarihi gelişmelerin görülmesine neden oldu.



KAPALIÇARŞI'DA İKİ KUR TEHLİKESİ



Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı ile birlikte nisan ve mayıs aylarında Kapalıçarşı piyasaları, tarihinde ilk kez TCMB'nin paylaştığı gösterge kurun altında döviz ve altın satışı yaptı. 2023 yılında görülen 'ikili kur' tehlikesinin hızla bertaraf edilmesi ekonomi çevrelerinde derin bir nefes alınmasını sağlasa da, aylar sonra korkutan manzara yeniden ortaya çıktı.