Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Ne Kadar? Ekim 2024 Güncel Tüp Fiyat Listesi

Doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin ardından gelen fiyat güncellemeleri, Türkiye genelinde Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önde gelen tüp gaz markalarının fiyat listelerine de yansıdı. Tüp gaz fiyatlarında yaşanan bu artışlar, ev kullanıcılarından sanayiye kadar geniş bir kesimi etkiliyor. Tüketiciler, özellikle ev tipi ve sanayi tüplerinde yüksek fiyat artışlarıyla karşılaşırken, markalar güncel fiyatlarını yayınladı.

TÜP GAZ FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Türkiye genelinde tüp gaz, özellikle doğalgazın bulunmadığı kırsal alanlarda ve şehirlerde yaygın olarak kullanılıyor. Evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan tüpler, sanayi ve ticari işletmeler için de önemli bir enerji kaynağı. Ekim ayında gelen zamlarla birlikte tüp gaz fiyatları, enerji maliyetlerindeki genel artışa paralel olarak zirve seviyelere çıktı. Peki Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz fiyatları ne oldu? İşte güncel liste...

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz, Türkiye'nin en bilinen tüp gaz markalarından biri olarak, yeni zamlarla güncellenmiş fiyat listelerini paylaştı. Ekim ayında zirve yapan fiyatlarla birlikte, tüp gaz ürünleri aşağıdaki fiyatlardan satışa sunuluyor:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 175,00 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 870,00 TL

Aygaz Maxi Tombul 12 kg Tüp: 881,00 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 881,00 TL

Aygaz’ın geniş ürün yelpazesi, farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunarak hem ev kullanıcıları hem de işletmeler için alternatifler sağlıyor. Fiyatlar, ürünün kullanım alanına göre değişiklik gösterirken, tüketiciler için Aygaz markalı tüplerin kalitesi ve yaygın servis ağı tercih nedeni oluyor.

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz, uzun yıllardır Türkiye'de tüp gaz alanında faaliyet gösteren bir diğer lider marka olarak öne çıkıyor. İpragaz’ın güncel fiyat listesi de zamlarla birlikte yenilendi ve farklı kullanım alanlarına göre tüp gaz seçenekleri sunmaya devam ediyor:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 170,00 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 850,00 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.700,00 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.150,00 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.440,00 TL

Özellikle sanayi ve ticari alanlarda yüksek kapasiteli tüp ihtiyaçlarına yanıt veren İpragaz, sunduğu 24 kg ve 45 kg'lık tüp seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Sanayi tüplerinin fiyatları, kullanım hacmi ve içerdiği gaz türüne göre farklılık gösteriyor.

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz, Türkiye’deki tüp gaz kullanıcılarının tercih ettiği markalardan biri olup, son zamlardan sonra fiyat listesini güncelledi. İşte Bizimgaz’ın Ekim ayı itibarıyla belirlediği güncel tüp gaz fiyatları:

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 170,00 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 850,00 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.700,00 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.150,00 TL

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.440,00 TL

Bizimgaz’ın özellikle piknik tüpleri ve ev tüpleri, küçük kapasiteli tüp gaz ihtiyaçları için uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor. Bizimgaz, kullanım alanlarına göre değişiklik gösteren fiyatları ile sanayi ve ticari alanlarda da yüksek kapasiteli tüpler sunuyor.

TÜP GAZ FİYATLARINDA ZAMLARIN ETKİSİ

Ekim ayında tüp gaz fiyatlarında gerçekleşen artış, doğalgaz fiyatlarındaki genel yükselişin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Doğalgaz fiyatlarının artması, tüp gaz fiyatlarını da doğrudan etkileyerek tüplerin zirve seviyelerde sabitlenmesine yol açtı. Bu durum, özellikle hane halkı bütçeleri üzerinde ek bir yük oluştururken, sanayi ve ticari işletmeler için de maliyetleri artırıyor.

Tüp gaz fiyatlarının zirve seviyelerde seyretmesi, tüketiciler arasında farklı markalar arasında karşılaştırma yapma ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

TÜP GAZ FİYATLARININ GELECEĞİ VE BEKLENTİLER

Güncel tüp gaz fiyatları listelerine bakıldığında, fiyatların yüksek seviyelerde sabitlendiği görüldü. Bu durum, önümüzdeki dönemde doğal gaz ve enerji fiyatlarındaki olası değişimlere bağlı olarak yeniden güncellemeler yaşanabilecek gibi görünüyor. Enerji fiyatlarının global düzeyde dalgalanması, Türkiye’deki tüp gaz fiyatlarına da yansıyor ve bu durum tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkiliyor.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önde gelen tüp gaz markalarının güncel fiyatları, Türkiye’deki tüp gaz kullanıcıları için yakından takip edilmeye devam ediyor. Tüp gaz fiyatlarının zirve seviyelerde sabitlenmesi, tüketicilerin bütçelerine olumsuz yönde etki ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi