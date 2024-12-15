Aydın’ın İncir Devi İflas Etti: Sahibi Kayıplara Karıştı, Alacaklılar Peşine Düştü!

ÜRÜNLERDE AFLATOKSİN TESPİT EDİLDİ

İddialara göre, işletmenin Avrupa’ya ihraç ettiği incirlerde yüksek miktarda aflatoksin bulunmasının ardından ürünler geri gönderildi. Ürünlerin geri gönderilmesiyle zor duruma düşen firma, çalışanlarının maaşlarını ve yerel tüccarlara olan borçlarını ödeyemedi.