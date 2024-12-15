Aydın’ın İncir Devi İflas Etti: Sahibi Kayıplara Karıştı, Alacaklılar Peşine Düştü!
Aydın’ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren Günaydınlar İncir İşletmesi, Avrupa Birliği’ne (AB) ihraç ettiği ürünlerin geri gönderilmesiyle başlayan mali kriz sonrası iflas ettiği öne sürüldü.
Kaynak: Mynet
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yer alan Günaydınlar İncir İşletmesi, yaklaşık 280 kişiye istihdam sağlıyordu. Avrupa Birliği’ne (AB) ihraç ettiği ürünlerin geri gönderilmesiyle birlikte iflas ettiği belirtilen işletmenin sahibi Kazım Günaydın’ın, Cuma akşamı eşyalarını toplayarak tesisi terk ettiği öğrenildi.
ÜRÜNLERDE AFLATOKSİN TESPİT EDİLDİ
İddialara göre, işletmenin Avrupa’ya ihraç ettiği incirlerde yüksek miktarda aflatoksin bulunmasının ardından ürünler geri gönderildi. Ürünlerin geri gönderilmesiyle zor duruma düşen firma, çalışanlarının maaşlarını ve yerel tüccarlara olan borçlarını ödeyemedi.
İŞÇİLER AYLARDIR MAAŞ ALAMIYORDU
Ekonomik krize girmesiyle birlikte işletmede çalışan 280 işçiden 215’i işten ayrılırken, kalan 65 işçi ise yaklaşık üç aydır maaş alamadı. İşletme sahibinin de fabrikayı terk etmesiyle, firma tamamen faaliyetlerini durdurdu.
ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI
İflas haberinin duyulmasının ardından alacaklılar, işletmenin önünde toplanarak alacaklarını tahsil etmek istedi. Ancak fabrikanın güvenlik görevlisinin durumu kontrol altına alamaması üzerine jandarma ekipleri devreye girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alacaklıları uzaklaştırarak tesiste güvenlik önlemleri aldı ve gece boyunca nöbet tuttu.