Aydın Dağlarında Kendiliğinden Yetişiyor! Bir Demeti 100 Liraya Satılıyor, Unutulmaya Yüz Tuttu Kıymetini Bilen Yok

HER GÜN YENİDEN TOPLANIYOR, HER GÜN SATILIYOR

Sarmaşık otunun ömrü mevsim koşullarına göre 2-3 ayla sınırlı. Özellikle Germencik, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı ve Nazilli köylerinde yaşayan vatandaşlar, bu dönemi kaçırmadan her gün dağlara çıkıp sarmaşık topluyor. Otlar bağ yapılarak köylerden toptancılara, oradan da şehir merkezlerine ulaştırılıyor. Maliyetinin sadece emek olduğunu belirten Çapar, “Toplayana gelir, yiyene şifa olan bir ürün. Bu yüzden hem sağlık açısından değerli hem ekonomik açıdan önemli” dedi.