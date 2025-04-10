Aydın Dağlarında Kendiliğinden Yetişiyor! Bir Demeti 100 Liraya Satılıyor, Unutulmaya Yüz Tuttu Kıymetini Bilen Yok
Aydın’ın yüksek kesimlerinde bahar aylarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında “kedirgen” ya da “sarmaşık” olarak bilinen şifalı otlar, bu yıl da hem geçim kaynağı hem de sofraların vazgeçilmezi oldu. Özellikle dar gelirli aileler için önemli bir gelir kapısı olan sarmaşık otu, artan ilgiyle birlikte pazarda 100 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Kurak geçen sezon nedeniyle az bulunan sarmaşık, Ramazan Bayramı öncesinde bağ başı 100 TL’ye kadar satıldı. Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa gibi Ege illerinde yoğun talep gören ot, zengin sofralarını süslerken kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da ekmek kapısı oluyor. Son günlerde artan yağışların ot verimini artırması bekleniyor. Ürünün bollaşmasıyla birlikte fiyatın düşeceği ancak satış hacminin artacağı tahmin ediliyor.
DAĞLARDAN GELEN UMUT
Yıllardır Aydın’da sarmaşık toplayarak geçimini sağlayan Ramazan Çapar, bu otun bölge halkı için adeta bir nimet olduğunu vurguladı. Her yıl bahar mevsiminde dağlardan toplanan binlerce bağ sarmaşık, şehir merkezlerinde manav ve pazarlarda satışa sunuluyor. Çapar, “Sarmaşık sayesinde binlerce kişi geçimini sağlıyor. Yaşlısı, genci her gün dağlara çıkar, topladığı otu satarak evine ekmek götürür. Bu yıl kıt geçti ama yağmurla birlikte bereketin artmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
HER GÜN YENİDEN TOPLANIYOR, HER GÜN SATILIYOR
Sarmaşık otunun ömrü mevsim koşullarına göre 2-3 ayla sınırlı. Özellikle Germencik, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı ve Nazilli köylerinde yaşayan vatandaşlar, bu dönemi kaçırmadan her gün dağlara çıkıp sarmaşık topluyor. Otlar bağ yapılarak köylerden toptancılara, oradan da şehir merkezlerine ulaştırılıyor. Maliyetinin sadece emek olduğunu belirten Çapar, “Toplayana gelir, yiyene şifa olan bir ürün. Bu yüzden hem sağlık açısından değerli hem ekonomik açıdan önemli” dedi.