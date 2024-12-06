Ayda 400 Kilo Hasat Yapıyor! Hobisi Ekmek Teknesi Oldu, Paraya Para Demiyor
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Halime Uncu, emekliliğin ardından en sevdiği hobisini kazanca dönüştürdü. Her ay 400 kilo hasat yapıyor.
Kaynak: İHA
Türkeli Mahallesi'nde, evinin boş bir odasında mantar yetiştirmeye başlayan 63 yaşındaki dört çocuk annesi Uncu, bugün ayda 400 kilogram mantar üreterek siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Ürettiği mantarların kilogramını 100 TL’den satan Uncu, bu girişimiyle hem kendi geçimine katkı sağlıyor hem de çevresinden büyük ilgi görüyor.
HOBİSİ GEÇİM KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ
Emeklilik sonrası kendisine bir uğraş arayan Halime Uncu, evinin 75 metrekarelik boş odasında mantar yetiştirmeye başladı. İlk başlarda 50 kilogram kompost ile üretime girişen Uncu, çevresinden gelen talepler üzerine kapasitesini artırarak 150 kilograma çıkardı. Ayda 400 kilogram mantar hasadı yaptığını belirten Uncu, mantar yetiştirmenin hem keyifli hem de kazançlı bir uğraş olduğunu söylüyor.
Uncu, "50 yaşımda mantar yetiştiriciliğini araştırmaya başladım ama arkadaşlarım ‘zarar edersin, bulaşma’ diyordu. Dinlemedim, işe koyuldum. Eşim de destek oldu. Şimdi ayda 400 kilo hasat yapıyoruz ve siparişlere yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.
MANTARLAR 'EVLAT GİBİ' ÖZENLE YETİŞTİRİLİYOR
Mantar yetiştirme sürecini anlatan Halime Uncu, ürünlerine titizlikle baktığını vurguladı:
"Eşimle birlikte emekli olduktan sonra buraya taşındık. Mantarları temiz bir ortamda, büyük bir özenle yetiştiriyorum. Hatta suyu bile arıtıcıdan geçirip kullanıyorum. Mantarların üretim alanına kimseyi sokmam ve hasadı da sadece ben yaparım. Adeta bir evlat gibi ilgi gösteriyorum."
Eşi Ali Uncu ise, mantarların teslimatı ve dağıtımı konusunda eşine destek veriyor. Ali Uncu, "Bizim amacımız hem hobimizi sürdürmek hem de maliyetimizi çıkarmak. Ayda 300-400 kilo civarında hasat yapıyoruz. Kilosunu 100 TL’ye satıyoruz, ancak market fiyatları 160 TL’den başlıyor. Kazanç ikinci planda; önemli olan herkesin bu lezzete ulaşması" diye konuştu.
YEREL VE DOĞAL ÜRETİM ÖNE ÇIKIYOR
Doğal yöntemlerle yetiştirilen mantarlar, bölgedeki ilçe ve çevre yerleşimlerden yoğun ilgi görüyor. Kozan ve Kadirli’den birçok sipariş aldıklarını belirten Uncu ailesi, bu iş sayesinde hem hobilerini gerçekleştirdiklerini hem de çevreye fayda sağladıklarını ifade ediyor.