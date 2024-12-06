Ayda 400 Kilo Hasat Yapıyor! Hobisi Ekmek Teknesi Oldu, Paraya Para Demiyor

HOBİSİ GEÇİM KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ

Emeklilik sonrası kendisine bir uğraş arayan Halime Uncu, evinin 75 metrekarelik boş odasında mantar yetiştirmeye başladı. İlk başlarda 50 kilogram kompost ile üretime girişen Uncu, çevresinden gelen talepler üzerine kapasitesini artırarak 150 kilograma çıkardı. Ayda 400 kilogram mantar hasadı yaptığını belirten Uncu, mantar yetiştirmenin hem keyifli hem de kazançlı bir uğraş olduğunu söylüyor.

Uncu, "50 yaşımda mantar yetiştiriciliğini araştırmaya başladım ama arkadaşlarım ‘zarar edersin, bulaşma’ diyordu. Dinlemedim, işe koyuldum. Eşim de destek oldu. Şimdi ayda 400 kilo hasat yapıyoruz ve siparişlere yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.