Ayçiçek Yağına Rekor Zam! Fiyatlar Market Raflarında Uçuşa Geçti
Ayçiçek yağına 80 günde üçüncü kez zam geldi. Fiyatlar market raflarında uçuşa geçti.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Ayçiçek yağı fiyatları son 80 gün içinde üç kez zamlandı. En düşük fiyatlı private label (PL) markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 229,50 liradan 259 liraya yükseldi. En son 4 Eylül’de zamlanan bu ürün, 4 Ekim’de gelen %12,8'lik artışla 29,5 lira daha zamlandı. Sektör temsilcileri, bu artış trendinin devam edeceğini ve en düşük PL markalı 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatının yakında 300 lirayı aşabileceğini öngörüyor.
Ham yağ fiyatları da hızla yükseliyor. Yurt dışında kısa süre önce 1000 dolar civarında seyreden ham yağ fiyatı, şu an 1100 doları aştı. İç piyasada ise ham yağın ton fiyatı 46 bin lira seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk 8 ayında 806 bin ton ayçiçek yağı ithal edilerek 732,9 milyon dolar ödendi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ithalatta %29,3’lük bir düşüş yaşandı.
Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, yağ fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtiyor. Yurt dışındaki ham yağ fiyatlarının daha önce Ocak-Şubat döneminde beklenen seviyelere erkenden ulaştığını vurgulayan Angı, şu anda 1100 doların bile altında teklif bulunamadığını söylüyor. Mersin teslim fiyatları 1100 dolar, Marmara teslim fiyatları ise 1090 dolar seviyesinde seyrediyor. Brezilya’da yağmurların artması durumunda uluslararası ham yağ fiyatlarında bir gevşeme olabileceği tahmin ediliyor.
Türkiye'deki ham yağ fiyatlarının 46 bin lira seviyesinde olduğunu ifade eden Angı, çekirdek fiyatlarının 21 bin lira olduğunu ve bu seviyede yağın pahalı kaldığını belirtiyor. Yağ fiyatının ideal olarak 42-44 bin lira arasında olması gerektiğini, bu nedenle iç piyasada yağ satışlarının azaldığını aktarıyor.
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) son raporuna göre Türkiye’de bu yılki ayçiçek rekoltesi 1 milyon 260 bin ton olarak açıklandı. Bu miktar, geçen yılın yaklaşık 350 bin ton altında kalıyor, bu da %20'lik bir düşüşe işaret ediyor. Türkiye, bu yıl ayçiçeği ithalatına daha bağımlı durumda.
Son olarak, Ukrayna ile 4 Ekim’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) göre ayçiçek yağları konusunda bir bölüm bulunuyor. Ancak Ukrayna menşeli ayçiçek yağı vergisinin düşürülmesiyle ilgili spekülasyonların doğru olmadığı ve vergilerin hâlâ %36 seviyesinde olduğu belirtiliyor. Yüzde 20’lik tarife kontenjanı ise 1 Ocak’ta devreye girecek.