Ayçiçek Yağına Rekor Zam! Fiyatlar Market Raflarında Uçuşa Geçti

Ayçiçek yağı fiyatları son 80 gün içinde üç kez zamlandı. En düşük fiyatlı private label (PL) markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 229,50 liradan 259 liraya yükseldi. En son 4 Eylül’de zamlanan bu ürün, 4 Ekim’de gelen %12,8'lik artışla 29,5 lira daha zamlandı. Sektör temsilcileri, bu artış trendinin devam edeceğini ve en düşük PL markalı 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatının yakında 300 lirayı aşabileceğini öngörüyor.

Ham yağ fiyatları da hızla yükseliyor. Yurt dışında kısa süre önce 1000 dolar civarında seyreden ham yağ fiyatı, şu an 1100 doları aştı. İç piyasada ise ham yağın ton fiyatı 46 bin lira seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk 8 ayında 806 bin ton ayçiçek yağı ithal edilerek 732,9 milyon dolar ödendi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ithalatta %29,3’lük bir düşüş yaşandı.