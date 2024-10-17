Ayakkabı ve Saraciya İhracatçıları Suudi Arabistan'a Gidiyor

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 20-22 Ekim 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’a yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenliyor. Heyette 11 Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçısı firma yer alacak.

Ülkeler arasındaki dış ticaretin siyasi ilişkilerin seyrine göre olumlu ya da olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kopma noktasına geldiği 2021 yılında Türk deri sektörünün Suudi Arabistan’a ihracatının durma noktasına geldiğini kaydetti.



"SUUDİ ARABİSTAN İHRACATTA EN BÜYÜK 10. PAZARIMIZDI"

Suudi Arabistan’ın tarih boyunca Türk deri sektörünün güçlü ihraç pazarlarından biri olduğunun altını çizen Zandar, “2019 yılında Suudi Arabistan 50,4 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yaptığımız 10. pazarımız konumundayken, 2021 yılında 1,7 milyon dolara kadar düştü. 2022 yılından itibaren normalleşmeyle birlikte 2022 yılında 11 milyon dolara, 2023 yılında 25 milyon dolara yükseldi. 11 ihracatçı firmamızın katılımıyla yapacağımız “Sektörel Ticaret Heyeti”yle Suudi Arabistan pazarında 2019 seviyesindeki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Emek-yoğun sektörlerin başında gelen ayakkabı ve saraciye sektörlerinde son yıllarda yüksek enflasyon, düşük döviz kuru nedeniyle üretim ve ihracatta kan kayıpları yaşandığına vurgu yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, en büyük ihraç pazarları Avrupa Birliği ve Rusya’da ekonomik resesyon yaşandığını, ihraç pazarlarını çeşitlendirmek için Suudi Arabistan’a yöneldiklerini ifade etti.



"AVRUPA VE RUSYA PAZARLARINDAKİ KAYIPLARI TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ"



“Suudi Arabistan Ayakkabı ve Saraciye Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu ile ayakkabı ve saraciye sektörlerimizin rekabetçi gücünün artırılmasını hedefliyoruz” diyen Gündoğdu, “Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında, Suudi deri ve deri mamulleri sektörleri alıcıları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde de sosyal dönüşüm politikalarına devam edeceği öngörülen Suudi Arabistan’da tüketicilerin dikkat ettikleri kalite/fiyat dengesinin bölgemiz üreticileri için rekabetçi avantaj olacağını düşünüyoruz. Heyet organizasyonuna katılan firmaların bilhassa son iki yılda bölgemiz ayakkabı ve saraciye sektörleri ihracatında payını giderek artıran Suudi Arabistan’da önemli ticari bağlantılar kurmaları, böylelikle ihracat hacimlerini artırmaları, orta vadede ise çarpan etkisi yaratarak deneyimlerini diğer sektör paydaşlarına aktararak sektörün rekabetçi gücünü artırmaları için itici güç oluşturmalarını bekliyoruz” dedi.



“Suudi Arabistan Ayakkabı ve Saraciye Sektörel Ticaret Heyeti”ne katılan, “Alkan Ayakkabı, Asyacomfort Ayakkabı, Calvano Ayakkabı, Guzini Deri Çanta, Gündoğdular Deri Saraciye, İlhanlar Ayakkabı, Net Çanta, Özarpa Ayakkabı, Rıfat Sarı Üç-El Ayakkabı, Serkan Yalgı Ayakkabı, Üstündağ Ayakkabı” firmaları 21 Ekim 2024 tarihinde Suudi Arabistanlı ithalatçılara 2025 koleksiyonlarını tanıtacak ve yeni ihracat bağlantıları yapma mücadelesi verecek. EDMİB Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu aynı gün Riyad Ticaret Odasını ziyaret edecek ve yeni işbirliklerinin zeminini arayacak.

Kaynak: İHA