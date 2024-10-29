Avusturya'dan Kırşehir'e Kesin Dönüş Yaparak 20 Dönüm Arazi Satın Aldı: Oğlu Ziraat Bölümünü Kazanınca Paraya Para Demediler

Kırşehir’e döndüğünde, Mucur ilçesine bağlı İnanç köyünde bakımsız bir halde bulunan 20 dönümlük ceviz bahçesini satın alan Saraç, oğlunun ziraat fakültesini kazanmasının ardından ceviz yetiştiriciliğine başladı.

OĞLUNA DESTEK İÇİN BAŞLADI

Oğlunun eğitimiyle birlikte kendi üretim hayalini birleştiren Saraç, bu süreçte hem ailesine hem de memleketine katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Oğlunu desteklemek amacıyla ceviz yetiştiriciliğine başladığını belirten Saraç, "Arazimizde 222 ceviz ve 12 de meyve ağacı var. Burada güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrikle sulama işlemini de yapıyoruz. Oğlumla ilk başladığımızda hortumları ve ana boruları düzenledik. Burayı aldığımızda harabe haldeydi, uğraşarak şu anki konumuna geldi ve daha ilerisine götüreceğiz. Tamamen tel örgü ve kamera sistemi döşedik. Tüm damlama, ana ve kenar borularını yaptık. Hasadın şu ana kadar dörtte üçünü yaptık ve 700 kilodan fazla ceviz bekliyoruz. Satıştan elde edeceğimiz gelirle bahçeyi daha modern hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Satış gelirleri ile bahçeyi daha modern hale getirmeyi hedeflediklerini ekledi.