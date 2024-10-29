Avusturya'dan Kırşehir'e Kesin Dönüş Yaparak 20 Dönüm Arazi Satın Aldı: Oğlu Ziraat Bölümünü Kazanınca Paraya Para Demediler
Avusturya’nın Viyana kentinde 25 yılını taksi şoförlüğü yaparak geçirdikten sonra memleketi Kırşehir’e dönen 48 yaşındaki Gökmen Saraç, oğlu Furkan Enver ile birlikte Kaman cevizinin üretimine yöneldi.
Kaynak: AA
Kırşehir’e döndüğünde, Mucur ilçesine bağlı İnanç köyünde bakımsız bir halde bulunan 20 dönümlük ceviz bahçesini satın alan Saraç, oğlunun ziraat fakültesini kazanmasının ardından ceviz yetiştiriciliğine başladı.
OĞLUNA DESTEK İÇİN BAŞLADI
Oğlunun eğitimiyle birlikte kendi üretim hayalini birleştiren Saraç, bu süreçte hem ailesine hem de memleketine katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Oğlunu desteklemek amacıyla ceviz yetiştiriciliğine başladığını belirten Saraç, "Arazimizde 222 ceviz ve 12 de meyve ağacı var. Burada güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrikle sulama işlemini de yapıyoruz. Oğlumla ilk başladığımızda hortumları ve ana boruları düzenledik. Burayı aldığımızda harabe haldeydi, uğraşarak şu anki konumuna geldi ve daha ilerisine götüreceğiz. Tamamen tel örgü ve kamera sistemi döşedik. Tüm damlama, ana ve kenar borularını yaptık. Hasadın şu ana kadar dörtte üçünü yaptık ve 700 kilodan fazla ceviz bekliyoruz. Satıştan elde edeceğimiz gelirle bahçeyi daha modern hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Satış gelirleri ile bahçeyi daha modern hale getirmeyi hedeflediklerini ekledi.
GELENEKSEL YÖNTEMDEN TEKNOLOJİYE GEÇTİ
Ziraat fakültesi öğrencisi olan Furkan Enver Saraç ise geleneksel yöntemlerle başlayan üretim serüvenini modernize etmek istediklerini dile getirdi. Saraç, yeni sulama sistemleri kurmayı, taşlı alanları temizlemeyi ve bahçeye uzaktan erişim sağlayan telefon kontrollü sulama sistemi kurmayı planladığını aktardı.
KIRŞEHİR CEVİZ ÜRETİMİNDE İDDİALI
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, şehirdeki ceviz üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti. İlmeç, "İlimizde 35 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılmakta ve yaklaşık 450 bin ceviz ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan toplamda sezonda yaklaşık 5 bin tondan fazla üretim yapılıyor. İlimiz ceviz üretiminde çok iddialı ve gün geçtikçe ceviz üretim alanları artmakta" diye konuştu.