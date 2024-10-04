Avustralyalı Milyarderden Gazze'ye Rekor Yardım

Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest, sivil toplum kuruluşu Minderoo Vakfı aracılığıyla İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 10 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Minderoo Vakfı'nın internet sitesinde, Gazze'ye bulunulacak yardıma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Forrest'ın, Dünya Merkez Mutfağı (WCK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) 10 milyon dolar yardım yapacağı belirtildi.

Diğer hayırseverlere de yardım çağrısında bulunulan açıklamada, "Çocuklar açlıktan ölürken Minderoo Vakfı eli kolu bağlı oturmayacak." ifadesi kullanıldı.

Avustralya medyasında yer alan haberlerde ise, bu yardımlara ek olarak Filistin Sular İdaresi ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) da yaklaşık 2,5 milyon dolar yardım yapılacağı belirtildi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 740 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA