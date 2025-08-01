Avrupa'nın En Çok Çalışan Ülkesi Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Avrupa'nın en çok çalışan ülkeleri belli oldu. Yapılan araştırmada haftalık çalışma süreleri açıklandı, ortaya çıkan tablo şaşırttı! Kimi ülkeler 30 saatin altında çalışırken, bazıları haftada 45 saati zorluyor. Listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...
Kaynak: Habertürk
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2024 yılına ait verileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler arasında haftalık çalışma süresi bakımından ilk sırada yer aldığını ortaya koydu. Türkiye’de tam zamanlı çalışanların haftalık mesai süresi 46,2 saate kadar çıkarken, bu rakamla Türkiye, Avrupa genelinde en uzun süre çalışan ülke oldu.
HAFTADA ORTALAMA 43,1 SAAT ÇALIŞIYORUZ
Türkiye genelinde 20-64 yaş aralığındaki bireyler, haftada ortalama 43,1 saat çalışıyor. Bu süre, AB ortalamasının (36 saat) oldukça üzerinde. Türkiye'yi sırasıyla 42,3 saat ile Sırbistan, 39,8 saat ile Yunanistan takip ediyor.
HOLLANDA EN AZ ÇALIŞAN ÜLKE
Verilere göre, AB içerisinde en kısa haftalık çalışma süresi Hollanda’da kaydedildi. Hollanda'da çalışanlar haftada ortalama 32,1 saat mesai yaparken, onu 33,9 saat ile Almanya, Avusturya ve Danimarka izledi. Bu ülkelerdeki düşük mesai süreleri, daha dengeli bir iş-yaşam politikasıyla ilişkilendiriliyor.
TÜRKİYE, 2008’E GÖRE DAHA AZ ÇALIŞIYOR AMA ZİRVEDE
2008 yılında Türkiye’de haftalık ortalama çalışma süresi 52,9 saat olarak ölçülmüştü. Aradan geçen yıllarda bu süre azalsa da, Türkiye hala Avrupa’da en uzun mesai yapılan ülke olmaya devam ediyor. Haftada 45 saat ve üzeri çalışanların oranı da oldukça dikkat çekici. Türkiye’de çalışanların yarısından fazlası bu kategoride yer alırken, AB genelinde bu oran yalnızca yüzde 10 civarında kalıyor.
AVRUPA'NIN EN YOĞUN MESAİSİ TÜRKİYE'DE
Eurostat’ın verileri, Türkiye’nin iş gücü yoğunluğunun yüksekliğini ve çalışan başına düşen mesai süresinin Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Bu tablo, esnek ve dijitalleşmiş çalışma koşullarının Türkiye’de henüz yaygınlaşmadığını da gözler önüne seriyor.