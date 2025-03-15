Avrupa’da Yaşam Süresinde Dikkat Çeken Değişiklik: Türkiye'de Yaşam Süresi Kaç Yıl?

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP AVRUPA ÜLKESİ HANGİSİ?

AB ülkelerine ilişkin verilerde, en uzun ortalama yaşam süresine sahip ülkelerin başında 84 yıl ile İspanya geldi. İspanya’yı 83,5 yıl ile İtalya, 83,4 ile Lüksemburg, Malta ve İsveç, 83 yılla da Fransa takip etti.

EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ HANGİ ÜLKELERDE OLDU?

Avrupa’nın en kısa yaşam süresi verilerinde ise en düşük yaşam süresi 76,4 yılla Letonya ölçüldü. Letonya’yı 75,8 yılla Bulgaristan, 76,4 ile Romanya ve 81,1 yılla Almanya takip etti.