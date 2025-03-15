Avrupa’da Yaşam Süresinde Dikkat Çeken Değişiklik: Türkiye'de Yaşam Süresi Kaç Yıl?
Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yaşam sürelerine ilişkin rapor paylaşıldı. Avrupalıların yaşam süresine ilişkin raporda Türkiye, listede dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupalıların ortalama yaşam süresine ilişkin raporda Türkiye dikkat çekti. Rapora göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yaşam süresi 81.4 yıla yükseldi. En uzun yaşam süresine sahip ülkeler de belli oldu. Listede Türkiye’nin verileri dikkat çekti.
AVRUPALILARIN YAŞAM SÜRELERİ BELLİ OLDU
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin yayımladığı en uzun yaşam süresi raporunu paylaştı. Raporda AB ülkelerinde en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip ülkeler ortaya çıktı.
Avrupa’da en uzun yaşam süresine sahip ülkelerde İspanya ve İtalya öne çıkarken, en kısa yaşam süresine sahip ülkelerde Romanya, Bulgaristan ve Letonya oldu.
Paylaşılan verilere göre, AB ülkelerinde 2023 yılındaki yaşam süresi 0,8 yıl artarak 81.4 yıla yükseldi. Bu yükselişle birlikte, Kovid-19 salgınının etkisi sonrası 2019 yılına ilişkin çıta aşılmış oldu.
EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP AVRUPA ÜLKESİ HANGİSİ?
AB ülkelerine ilişkin verilerde, en uzun ortalama yaşam süresine sahip ülkelerin başında 84 yıl ile İspanya geldi. İspanya’yı 83,5 yıl ile İtalya, 83,4 ile Lüksemburg, Malta ve İsveç, 83 yılla da Fransa takip etti.
EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ HANGİ ÜLKELERDE OLDU?
Avrupa’nın en kısa yaşam süresi verilerinde ise en düşük yaşam süresi 76,4 yılla Letonya ölçüldü. Letonya’yı 75,8 yılla Bulgaristan, 76,4 ile Romanya ve 81,1 yılla Almanya takip etti.
TÜRKİYE’DE YAŞAM SÜRESİ NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından açıklanan 2021-2023 yılına ilişkin Hayat Tabloları istatistiğine göre, Türkiye’de yaşam süresi 77.3 olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak saptanmıştı.