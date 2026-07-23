Avrupa Merkez Bankası Küresel Piyasaları Şaşırtmadı: 3 Temel Faiz de Sabit

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Avrupa Merkez Bankasından (ECB), para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,40, mevduat faizinin yüzde 2,25 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 2,65'te sabit tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, enerji fiyatlarına ilişkin görünümün "yüksek oynaklığını koruduğu" belirtilerek, fiyatların ECB'nin öngördüğü seviyelere yakın seyrettiği ifade edildi.

SAVAŞ KAYNAKLI 'ENERJİ ŞOKU' YAKIN MARKAJDA

Belirsizliğin yüksek olduğuna ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan enerji şokunun enflasyon üzerindeki tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığına işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle Yönetim Konseyi, söz konusu şokun şiddetini ve süresini, dolaylı ve ikinci tur etkilerini yakından izlemeyi sürdürüyor. Konsey, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla para politikasını buna uygun şekilde belirleme konusundaki kararlılığını koruyor" ifadesi kullanıldı.

'VERİ ODAKLI' DÖNEM

Açıklamada, Yönetim Konseyi'nin çatışmanın yarattığı belirsizlik ortamında uygun politika adımları atabilecek konumda olduğu belirtilerek, para politikası duruşunun "veriye dayalı ve toplantı bazında" belirlenmeye devam edileceği bildirildi. Faiz kararlarının ekonomik ve finansal veriler ışığında, enflasyon görünümü ve buna ilişkin riskler değerlendirilerek alındığı, Yönetim Konseyi'nin önceden belirlenmiş herhangi bir faiz patikasına bağlı kalmayacağı ifade edildi.

ECB, haziranda Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enflasyonist baskılar nedeniyle piyasa beklentilerine paralel şekilde 3 temel politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Böylece ECB, Orta Doğu'daki savaş ortamının tetiklediği enerji maliyetlerindeki artış ve petrol şokuna karşı büyük merkez bankaları arasında ilk harekete geçen kurum olmuştu.

Kaynak: AA