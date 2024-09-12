Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine uyumlu olarak 25 baz puanlık faiz indirdiğini açıkladı.

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Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Geçtiğimiz aylarda faiz indirim serisine başlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB), Eylül ayı toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Bu kararla birlikte ECB, mevduat faiz oranını, beklentilerle paralel olarak yüzde 3,50 seviyesine çekti.

GEÇTİĞİMİZ AY FAİZLER PAS GEÇİLMİŞTİ

Banka, geçen ay yapılan toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemiş, karar metninde “Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız. Yönetim Konseyi belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmuyor” ifadesine yer verilmişti.

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