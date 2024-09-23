Avrupa Borsaları Karışık Seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.779 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,249 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 33.672 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.471 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 11.767 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması, risk iştahını beslemeye devam ederken Avrupa borsalarında karışık seyir öne çıkıyor.

Bölge genelinde resesyon endişelerinin sürmesine karşın başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere merkez bankalarının Fed'in 50 baz puanlık indiriminin ardından politika alanının genişlediği yönündeki değerlendirmeler güç kazanıyor.

ECB'nin yıl sonuna kadar en az bir kez daha faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken toplamda 50 baz puanlık indirim ihtimali de devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 40,3 ve hizmet sektörü PMI 50,6 ile, Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI 44,8 ve hizmet sektörü PMI 50,5 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA