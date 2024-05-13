Avrupa borsaları, ABD enflasyon verisi beklentisiyle karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli bir seyir izledi. Yatırımcılar, Fed'in enflasyona nasıl tepki vereceğini ve bu durumun küresel piyasaları nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Avrupa borsaları, ABD'de çarşamba günü açıklanacak nisan enflasyon verileri öncesi küresel piyasalarda yön arayışının sürmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 artarak 520,86 puana yükseldi. İnşaat ve inşaat malzemeleri üretileri şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 0,82 düşüş gösterirken, otomobil ve yedek parça üreticisi şirketlerinin hisseleri yüzde 1,38 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 18.742,22 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 8.414,99 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 8.209,28 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 34.815,91 puana yükseldi.

Şirket hisselerinden, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'ın hisseleri, geçen hafta Kızıldeniz'deki ticaret aksaklıklarının gelecek yıla kadar süreceğini açıklamasının ardından günü yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,24 artarak 1,08 seviyesinde işlem gördü.

Kaynak: AA