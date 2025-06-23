Avrupa Birliği’nden Türkiye’deki Sığınmacılara 20 Milyon Euroluk Yeni Destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de barınan sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon avroluk yeni bir insani yardım paketi açıklayarak desteğini sürdüreceğini duyurdu. Sağlık, eğitim, su, sanitasyon ve koruma hizmetleri gibi alanlara odaklanacak yardım, sahadaki kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Avrupa Birliği’nden Türkiye’deki Sığınmacılara 20 Milyon Euroluk Yeni Destek
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Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu insani yardımın Türk makamlarıyla yakın işbirliği içinde, ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları üzerinden yürütüleceği belirtildi. Fonun, özellikle kamu hizmetlerine sınırlı ya da hiç erişimi olmayan sığınmacılar için kullanılacağı ifade edildi.

KIRILGAN GRUPLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Açıklamada, desteğin yalnızca genel hizmet ihtiyacına değil, aynı zamanda hassas durumda olan, özel korunmaya ihtiyaç duyan gruplara da yönelik planlandığı aktarıldı. Bu kapsamda çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınlar gibi risk altındaki topluluklara öncelik verilecek.

AB TÜRKİYE’YE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Avrupa Birliği, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı milyonlarca sığınmacıya yönelik yardımlarını 2016’dan bu yana sistemli şekilde sürdürüyor. AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, şimdiye dek sağlanan yardım fonlarıyla milyonlarca kişinin barınma, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı.

Yeni açıklanan 20 milyon avroluk yardımın, mevcut insani yardım projelerine ek bir destek olarak sahada etkili biçimde kullanılacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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