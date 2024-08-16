Avrasya Tüneli'ne Büyük Zam! İşte Yeni Geçiş Ücreti

Otoyol ve köprülerin ardından Avrasya Tüneli'ne de yüzde 40 zam yapıldı. Tünelden otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya çıktı.

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Avrasya Tüneli'ne Büyük Zam! İşte Yeni Geçiş Ücreti

Karayolları Genel Müdürlüğü, dün otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyurmuştu. Avrasya Tüneli'ne de yüzde 40 oranında zam geldi.

Avrasya Tüneli'nde otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya, minibüs geçişi 168 liradan 234 liraya çıktı. Motorsiklet ücreti ise 43,7 liradan 60,8 liraya yükseldi. Zam kararını Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden duyurdu.

Kaynak: ANKA

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