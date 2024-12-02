AVM'lere Girişler Ücretli mi Olacak? Gidenler Kulaklarına İnanamadı
1 Ocak 2025 tarihi itibariyle AVM'lere giriş için 1 lira ücret alınacağı iddia edildi. Giriş ücretlerinin AVM masrafları ve giderleri için kullanılacağı öne sürüldü. Bu iddiaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez mekanları olan AVM'lere giriş için 1 lira ücret alınacağı iddia edildi. Alışveriş merkezlerine girişlerde ücret alınacağı iddiası, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Toplanan paranın AVM masrafları ve giderleri için kullanılacağı öne sürüldü.
Bazı kullanıcılar bu uygulamanın doğru olduğunu ve AVM masraflarının karşılanması için gerekli olduğunu savunurken, bazıları ise böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bu iddiaların ardından AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, sosyal medyada yayılan bu bilgilerin doğru olmadığını açıkladı. Şapkacı, şu anda böyle bir uygulamanın gündemde olmadığını ve böyle bir çalışmanın yapılmasının planlanmadığını belirtti.