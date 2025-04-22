Av Yasağı Tezgahları Vurdu! Balık Fiyatları Rekor Arttı

Balıkçı Adem Öztürk, av sezonunun sona ermesiyle birlikte olta balıkçılığına geçildiğini ve denize çıkan küçük teknelerle tedarikin sürdüğünü belirtti. Tezgahlarda en çok levrek, çipura, alabalık ve somonun yer aldığını dile getiren Öztürk, av yasağı nedeniyle bu türlerin öne çıktığını ifade etti.

“VATANDAŞLARIMIZI TEZGAHLARA BEKLİYORUZ”

Öztürk, küçük kayıklarla istavrit ve mezgit gibi balıkların da getirilmeye devam ettiğini belirterek, “Alabalık ile somonu 150 liraya satıyoruz. Bir kilo balık bir ailenin doyabileceği miktarda. Fiyatlar bazı türlerde yüksek olsa da vatandaşlarımızı tezgahlara bekliyoruz” dedi.

Kaynak: DHA