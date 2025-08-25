Av Yasağı Bitiyor: Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor! İşte Bolluk Yaşanacak Türler

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamlarken, uzmanlardan hamsi ve istavritte bolluk müjdesi geldi. Palamut ise geçen yıla kıyasla daha az görülecek.

Son Güncelleme:
Av Yasağı Bitiyor: Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor! İşte Bolluk Yaşanacak Türler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, endüstriyel balıkçılar için av sezonunun 1 Eylül’de açılacağını açıkladı. Bu yıl sezonun resmi açılışı Trabzon’da yapılacak, denize kıyısı olan illerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

GEÇEN YIL PALAMUT REKORU KIRILDI

Av Yasağı Bitiyor: Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor! İşte Bolluk Yaşanacak Türler - Resim : 1

Türkyılmaz, geçtiğimiz yıl son 15 yılın en fazla palamut avının gerçekleştiğini belirterek, torik balığında da ciddi artış yaşandığını hatırlattı. Ancak küçük balık türlerinde azalma gözlendi. Bu yıl palamut ve torikte benzer bir bolluk beklenmediğini söyledi.

HAMSİ VE İSTAVRİTTE BOLLUK BEKLENİYOR

Bakanlık ve il müdürlüklerinden gelen verilere göre, 2024-2025 sezonunda özellikle hamsi ve istavritte üretim bolluğu olacağı öngörülüyor. Türkyılmaz, Marmara Denizi’nde ilk işaretlerin alındığını belirterek, iklim değişikliklerinin deniz ekosistemini büyük ölçüde etkilediğini, küçük sıcaklık artışlarının bile balık dağılımını değiştirdiğini vurguladı.

Av Yasağı Bitiyor: Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor! İşte Bolluk Yaşanacak Türler - Resim : 2

BALIKÇILAR UMUTLU

Bursa Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını ve küçük balıkların yüzeye çıkmasıyla verimli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Kooperatifin ikinci başkanı Kadir Aksu ise hamsi ve istavrit bolluğuna dikkat çekerek, balıkçı limanlarının yetersizliğine değindi. Aksu, kooperatiflerin yönetiminde olmayan limanların ciddi sorunlara yol açtığını ve bu sorunun çözülmesini istediklerini dile getirdi.

Boş Dönmek İstemeyen Balıkçılar Dikkat! Balıklar En Çok O Saatte Yüzeye Çıkıyor: Av İçin Altın ZamanlarBoş Dönmek İstemeyen Balıkçılar Dikkat! Balıklar En Çok O Saatte Yüzeye Çıkıyor: Av İçin Altın ZamanlarYaşam
Kafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada AldıKafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada AldıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Balık Balık fiyatları
Son Güncelleme:
Koç Holding ve Fiat'tan Flaş Karar: Şahin ve Doğan Yeniden Yollarda! Efsane Modellerin Fiyatı Kaç TL Olacak? Şahin ve Doğan Yeniden Yollarda! Efsane Modellerin Fiyatı Kaç TL Olacak?
Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor Fındık Hasadındaki Gizli Tehlikeye Dikkat
Eleştirileri Oklarının Hedefindeydi... Manchester United'dan Altay Bayındır'a Kara Haber! Dünyası Başına Yıkıldı Aldığı Kara Haberle Yıkıldı
Merkez Bankası Açıkladı: Reel Kesim Güven Endeksi Belli Oldu Merkez Bankası Açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Bursa'da Korkutan Deprem! Bursa'da Korkutan Deprem!
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi