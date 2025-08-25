Av Yasağı Bitiyor: Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor! İşte Bolluk Yaşanacak Türler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, endüstriyel balıkçılar için av sezonunun 1 Eylül’de açılacağını açıkladı. Bu yıl sezonun resmi açılışı Trabzon’da yapılacak, denize kıyısı olan illerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

GEÇEN YIL PALAMUT REKORU KIRILDI

Türkyılmaz, geçtiğimiz yıl son 15 yılın en fazla palamut avının gerçekleştiğini belirterek, torik balığında da ciddi artış yaşandığını hatırlattı. Ancak küçük balık türlerinde azalma gözlendi. Bu yıl palamut ve torikte benzer bir bolluk beklenmediğini söyledi.

HAMSİ VE İSTAVRİTTE BOLLUK BEKLENİYOR

Bakanlık ve il müdürlüklerinden gelen verilere göre, 2024-2025 sezonunda özellikle hamsi ve istavritte üretim bolluğu olacağı öngörülüyor. Türkyılmaz, Marmara Denizi’nde ilk işaretlerin alındığını belirterek, iklim değişikliklerinin deniz ekosistemini büyük ölçüde etkilediğini, küçük sıcaklık artışlarının bile balık dağılımını değiştirdiğini vurguladı.

BALIKÇILAR UMUTLU

Bursa Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını ve küçük balıkların yüzeye çıkmasıyla verimli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Kooperatifin ikinci başkanı Kadir Aksu ise hamsi ve istavrit bolluğuna dikkat çekerek, balıkçı limanlarının yetersizliğine değindi. Aksu, kooperatiflerin yönetiminde olmayan limanların ciddi sorunlara yol açtığını ve bu sorunun çözülmesini istediklerini dile getirdi.

