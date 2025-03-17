Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor! Tanesi 120 Euroya Kapışılıyordu Şimdi Başına Bela Oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, deprem bölgesine gönderileceği söylenerek bırakılan bir tır dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında duruyor. Yardım etmek isterken mağdur olan bina sahibi Ömer Tek, maskelerin hala alınmamasından şikayetçi. Her bir kolide bin 200 adet maske olduğunu ve kolinin bir tanesinin 120 euroya (4.799 TL) satıldığını söyleyen Tek, "Ben para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki. Bu maskeyi kimse de almıyor" dedi.