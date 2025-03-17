Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor! Tanesi 120 Euroya Kapışılıyordu Şimdi Başına Bela Oldu
Deprem bölgesine gönderileceği söylenen bir tır dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında yer kaplıyor. İyilik yapmak isterken mağdur olan bina sahibi Ömer Tek, önceden tanesi 120 euroya satılan bu maskeleri şimdi satsa satamıyor, atsa atamıyor, bedava dağıtıyor yine kimse almıyor. Tek, 2 yıldır başına bela olan ürünlerden nasıl kurtulacağını bilmiyor.
Kaynak: İHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, deprem bölgesine gönderileceği söylenerek bırakılan bir tır dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında duruyor. Yardım etmek isterken mağdur olan bina sahibi Ömer Tek, maskelerin hala alınmamasından şikayetçi. Her bir kolide bin 200 adet maske olduğunu ve kolinin bir tanesinin 120 euroya (4.799 TL) satıldığını söyleyen Tek, "Ben para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki. Bu maskeyi kimse de almıyor" dedi.
2 YILDIR KİMSE ALMAYA GELMEDİ
52 yaşındaki uzun yol şoförü Ömer Tek, yaklaşık 2 yıl önce kendisine gelen kişilerin, deprem bölgesine gönderileceğini söyleyerek bir tır dolusu medikal maskeyi binasının zemin katına bırakmak istediklerini anlattı. Tek, bu kişilerin maskeleri sadece bir ay boyunca burada tutacaklarını söylediklerini belirtti. Ancak aradan tam 2 yıl geçmesine rağmen maskeler hala alınmadı.
"KİRA ÖDENMİYOR DAİRE YAPAMIYORUM"
Tek, bu süreçte ne kira ödendiğini ne de maskelerin taşındığını dile getirdi. Maskelerin bulunduğu zemin katı daireye çevirmek istediğini ancak yapamadığını söyleyen Tek, sahibinin ise yaklaşık 8 kez el değiştirdiğini ifade etti. Tek, "Maskeleri getirenler sürekli el değiştirdi. Sahipleriyle görüştüm ama kimse ilgilenmiyor. Hatta fabrikayla iletişime geçtim, onlar da 'Biz malı sattık, bizi de dolandırdılar' diyor" ifadelerini kullandı.
ATSA ATAMIYOR, SATSA SATAMIYOR, BEDAVA DAĞITIYOR YİNE KİMSE ALMIYOR
Elinde büyük miktarda maske bulunduğunu ve bunları nasıl değerlendireceğini bilemediğini ifade eden Tek, "Bu maskeleri buradan alsınlar. Bir tır dolusu malzeme var. Dışarı sokağa atsam sığmaz. Maskeler kaliteli de. Her bir kolide bin 200 adet maske var. Kolinin bir tanesi 120 euroymuş. (4.799 TL) Ben para falan istemiyorum.
Yeter ki maskeleri alsınlar. Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar.Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki. Bu maskeyi kimse de almıyor. Çalıntı mal mı, ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı." dedi.