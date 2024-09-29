ATM'lerden Sadece O Banknot Çekilebilecek: 2025 Yılı İtibarıyla Başlıyor

Artan enflasyonla birlikte küçük para birimlerine ulaşmanın zorlaştığı şu günlerde, ATM'lerde 200 ve 100 TL'lik banknotların yoğunluğu piyasadaki bozuk para sıkıntısını daha da derinleştiriyor. 2025'te başlaması beklenen bu yeni dönem, dijitalleşme ve büyük kupürlerin daha sık kullanımı ile birlikte Türkiye’deki nakit yönetiminde önemli bir değişimi beraberinde getirebilir.