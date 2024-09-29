ATM'lerden Sadece O Banknot Çekilebilecek: 2025 Yılı İtibarıyla Başlıyor
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ATM'lerde 2025 yılında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Enflasyon ve döviz kuru krizi, Türk Lirası'nın negatif getirisiyle birlikte ATM'lerde 200 ve 100 TL'lik banknotların daha sık kullanılmasına yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde yaşanan değişiklik piyasada bozuk paraya erişimi giderek zorlaştırırken, kullanıcılar daha büyük kupürlerle işlem yapmak zorunda kalıyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, ATM sisteminde önemli bir yeniliğin yolda olduğunu ve bu sürecin 2025'te devreye gireceğini işaret ediyor.
Artan enflasyonla birlikte küçük para birimlerine ulaşmanın zorlaştığı şu günlerde, ATM'lerde 200 ve 100 TL'lik banknotların yoğunluğu piyasadaki bozuk para sıkıntısını daha da derinleştiriyor. 2025'te başlaması beklenen bu yeni dönem, dijitalleşme ve büyük kupürlerin daha sık kullanımı ile birlikte Türkiye’deki nakit yönetiminde önemli bir değişimi beraberinde getirebilir.
'ATM'LERE SADECE 200 TL BANKNOT YERLEŞTİRECEK'
Şenol Babuşcu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5, 10, 20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler."