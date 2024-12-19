ATM'lerden Para Çekilemiyor: Bankalar Kırmızı Alarm Verdi! Metrelerce Kuyruk Oluştu
Suriye'de Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından 10 gün sonra bankalar açıldı. Ancak vatandaşlar yeterli nakit bulunmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Şam’daki bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, ATM’lerden para çekmek isteyen vatandaşlar elleri boş döndü.
Kaynak: İHA
Suriye’de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından yeniden yapılanma çalışmaları devam ederken, bankaların açılmasıyla halk bankalara akın etti. Ancak vatandaşlar yeterli nakit bulunmaması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Şam’daki bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, ATM’lerden para çekmek isteyen vatandaşlar elleri boş döndü.
ALTIN REZERVLERİ VAR DÖVİZ YETERSİZ
Suriye Merkez Bankası’nın verilerine göre ülkede 26 ton altın rezervi bulunuyor. Ancak, dolar rezervlerinin yalnızca 200 milyon dolara düştüğü ve hızla tükenme riski taşıdığı belirtiliyor. Yeni hükümet, mali kaynakları incelemeye devam ederken, ülkedeki finansal istikrarsızlık halkı derinden etkiliyor.
"SAATLERDİR BEKLİYORUZ AMA PARA YOK DİYORLAR"
Şam’da ATM sırası bekleyen Muhammed Al Hassan, “Saatlerdir bekliyoruz ama para yok diyorlar. İnsanlar burada parasını almak için çaresizce bekliyor.” ifadelerini kullandı. Emekli maaşını çekemediğini söyleyen Fatma Al Ahmed ise “Hiç paramız kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.
ANA KASAYA ERİŞİLEMEDİ
Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmadan önce devlet bankalarındaki mali kaynakları boşalttığı iddia ediliyor. Bu durumun, ülkenin ekonomik krizini derinleştirdiği ifade ediliyor.
Merkez Bankası’na yönelik yağma girişimlerinde, bazı Suriye poundlarının çalındığı ancak ana kasaya ulaşılamadığı belirtildi. Yetkililer, ana kasanın yüksek güvenlik önlemleriyle korunduğunu ve çalınan paraların bir kısmının geri alındığını açıkladı. Bankanın ana kasasına erişim için üç farklı kişide bulunan anahtarlar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği vurgulandı.