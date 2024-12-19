ATM'lerden Para Çekilemiyor: Bankalar Kırmızı Alarm Verdi! Metrelerce Kuyruk Oluştu

ANA KASAYA ERİŞİLEMEDİ

Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmadan önce devlet bankalarındaki mali kaynakları boşalttığı iddia ediliyor. Bu durumun, ülkenin ekonomik krizini derinleştirdiği ifade ediliyor.

Merkez Bankası’na yönelik yağma girişimlerinde, bazı Suriye poundlarının çalındığı ancak ana kasaya ulaşılamadığı belirtildi. Yetkililer, ana kasanın yüksek güvenlik önlemleriyle korunduğunu ve çalınan paraların bir kısmının geri alındığını açıkladı. Bankanın ana kasasına erişim için üç farklı kişide bulunan anahtarlar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği vurgulandı.