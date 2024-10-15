ATM'lerden Para Çekenler Dikkat! Yüzde 30 Arttı

ATM'lerdeki nakit sıkıntısı ve sürekli para doldurma zorunluluğu, hem operasyonel zorluklar yaratıyor hem de maliyetleri artırıyor. Sosyal medyada da ATM'lerle ilgili şikayetlerin artması, bu durumun en somut göstergelerinden biri.

500 VE 1000 LİRALIK BANKNOT GELECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ATM'ler enflasyona karşı direnç gösteremedi. 2009 yılında tedavüle çıkan 200 TL’lik banknot, halen en büyük banknot olarak kullanılıyor. Ancak artan enflasyonla birlikte 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkarılması tartışmaya açılsa da bu yönde somut bir adım atılmadı.