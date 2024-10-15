ATM'lerden Para Çekenler Dikkat! Yüzde 30 Arttı
Enflasyonun hızla yükselmesi, ATM'lerin işleyişini ve bankaların maliyetlerini olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Ekonomim-T24
ATM'lerdeki nakit sıkıntısı ve sürekli para doldurma zorunluluğu, hem operasyonel zorluklar yaratıyor hem de maliyetleri artırıyor. Sosyal medyada da ATM'lerle ilgili şikayetlerin artması, bu durumun en somut göstergelerinden biri.
500 VE 1000 LİRALIK BANKNOT GELECEK Mİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ATM'ler enflasyona karşı direnç gösteremedi. 2009 yılında tedavüle çıkan 200 TL’lik banknot, halen en büyük banknot olarak kullanılıyor. Ancak artan enflasyonla birlikte 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkarılması tartışmaya açılsa da bu yönde somut bir adım atılmadı.
VATANADAŞ KREDİ KARTINA YÜKLENDİ
ATM'lerin yükü ise her geçen gün artıyor. 2015-2024 yılları arasında banka ve kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim işlemlerinde ortalama işlem miktarı büyük bir sıçrama gösterdi. 2015 yılında banka kartlarıyla ortalama 410 TL çekilirken, bu rakam 2024'te yüzde 523 oranında artarak 2.553 TL’ye ulaştı. Benzer şekilde, kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim işlemlerinde de 2015’te ortalama 627 TL olan işlem tutarı, 2024’te yüzde 583 artışla 4.282 TL’ye çıktı.
MALİYETLER YÜZDE 30 ARTTI
Bilişim uzmanı Füsun Nebil, bankacılık sektöründen aldığı bilgilere dayanarak, enflasyonun bankaların maliyetlerine ilişkin olarak, "Mevcut durum bankaların ATM’ye para yüklemek ve arızaları gidermek için oluşan lojistik ve bakım maliyetlerini yüzde 30 civarında artırıyor” ifadelerini kullandı.