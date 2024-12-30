ATM'lerdeki Yasak Bugünden İtibaren Kaldırıldı: Artık Bu İşlemler de Yapılacak

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sahte döviz krizi nedeniyle birçok banka ATM'si, 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeyi durdurmuştu. Ancak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, para sayma makineleri ve ATM cihazlarındaki yazılım güncellemelerinin tamamlandığı ve para yatırma ile çekme işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.



