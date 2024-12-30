ATM'lerdeki Yasak Bugünden İtibaren Kaldırıldı: Artık Bu İşlemler de Yapılacak
Türkiye Bankalar Birliği, ATM cihazlarındaki yazılım güncellemelerinin tamamlandığını duyurdu. Bugünden itibaren güncellemelerle birlikte, 2009 öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotların ATM'lerde yatırma ve çekme işlemleri yeniden başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sahte döviz krizi nedeniyle birçok banka ATM'si, 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeyi durdurmuştu. Ancak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, para sayma makineleri ve ATM cihazlarındaki yazılım güncellemelerinin tamamlandığı ve para yatırma ile çekme işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.
Aralık ayının ilk haftasında yaşanan kriz, Türkiye genelinde milyonlarca 50 ve 100 dolarlık sahte banknotun dolaşıma sokulduğunu ortaya koymuştu. Bu durum Kapalıçarşı’da ticareti durma noktasına getirirken, bankalar eski tarihli dolarların alımını geçici olarak durdurmuştu. Sahte banknotların, para sayma makineleri, ATM cihazları ve mor ışık kontrollerinden bile geçebildiği ifade edilmişti.
GÜNCELLEME TAMAMLANDI
TBB, sahte döviz tespitine yönelik kullanılan makinelerin yazılım güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bankaların döviz kabul işlemlerine yeniden başladığını bildirdi. Yurt dışından temin edilen cihazların yazılım sistemlerinde yapılan güncellemelerle birlikte, 2009 öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotların ATM'lerde yatırma ve çekme işlemleri tekrar mümkün hale geldi.
TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müşterilerimizin ve bankalarımızın güvenliği için döviz kontrol ve para sayma makinelerinin yazılımları güncellenmiştir. Bankalarımız, döviz banknotlarını kabul etmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Bu gelişmeyle birlikte bankacılık sistemindeki tereddütler giderilirken, döviz işlemlerinde normale dönüş sağlanmış oldu.