ATM’lerde Yeni Dönem Resmen Başladı! Para Çekerken Artık Zorunlu Olacak

Bankalar, ATM güvenliğini artırmak amacıyla yeni adımlar atarak ATM’lerde dolandırıcılık olaylarını tamamen engellemeye çalışıyor. Bu yeni düzenlemeler kapsamında , ATM’lerden para çekme gibi işlemler yapılırken bir belge ibraz etme zorunluluğu getiriliyor. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
ATM’lerde Yeni Dönem Resmen Başladı! Para Çekerken Artık Zorunlu Olacak - Resim: 1

Bankaların ATM’leri, kullanıcılarına 7/24 erişim imkanı sunarak para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri kolaylaştırsa da, son zamanlarda dolandırıcılık ve hırsızlık olayları artmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dolandırıcılık olaylarına karşı yaptığı şifre düzenlemesi sonrası, ATM’lerde güvenliği artırmak adına yeni tedbirler devreye sokuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Banka Para
Hava Yolu Devi 'Zor Durumdayız' Diyerek Duyurdu: 17 Bin Kişi İşsiz Kalacak! Sektörde Dengeler Değişiyor Hava Yolu Devi 'Zor Durumdayız' Diyerek Duyurdu: 17 Bin Kişi İşsiz Kalacak!
Evde Bakım Maaşı Yatırıldı Mı? O İllerde Yaşayanlar Dikkat Evde Bakım Maaşı Yatırıldı Mı? O İllerde Yaşayanlar Dikkat
6 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor: İndirimi Kaçıran Büyük Ceza Ödeyecek 6 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor: İndirimi Kaçıran Büyük Ceza Ödeyecek
Türkiye'de 8 Yıl Önce Adını Bilen Yoktu: Şimdi Getirisi 5 Milyon Dolara Çıktı Türkiye'de 8 Yıl Önce Adını Bilen Yoktu: Şimdi Getirisi 5 Milyon Dolara Çıktı
41 Günde Yüzde 70 Zam Geldi: Yarından itibaren Geçerli Olacak 41 Günde Yüzde 70 Zam Geldi: Yarından itibaren Geçerli Olacak
Ünlü Koltuk Markası İflas Etti: Üretimi Tamamen Durduruldu Ünlü Koltuk Markası İflas Etti: Üretimi Tamamen Durduruldu
İstanbul'un Göbeğindeki Arsanın Sahibi Aranıyor: Her Yere İlan Verildi, Değerine Paha Biçilemiyor İstanbul'un Göbeğindeki Arsanın Sahibi Aranıyor: Her Yere İlan Verildi, Değerine Paha Biçilemiyor
100 Bin TL Limitli Kredi Kartına 750 TL Kesilecekti! Hesaplar Yapıldı: İşte Savunma Sanayi Fonu'na Aktarılacak Paranın Miktarı İşte Savunma Sanayi Fonu'na Aktarılacak Paranın Miktarı
Ziraat Bankası'ndan Emekliye Büyük Zam: Promosyonda Bütün Hesap Değişti Ziraat Bankası'ndan Emekliye Büyük Zam: Promosyonda Bütün Hesap Değişti
IMF'den Türkiye Açıklaması: Enflasyon Düşüşe Mi Geçiyor? IMF'den Türkiye Açıklaması: Enflasyon Düşüşe Mi Geçiyor?
Asgari Ücret Zammında Bir Tavsiye de IMF’den! O Rakamı İşaret Ettiler: ‘Önemli Ölçüde Yardımcı Olacak’ Asgari Ücrete Bir Tavsiye de IMF'den!
Ayçiçek Yağına Rekor Zam! Fiyatlar Market Raflarında Uçuşa Geçti Ayçiçek Yağına Rekor Zam! Fiyatlar Market Raflarında Uçuşa Geçti