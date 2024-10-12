ATM’lerde Yeni Dönem Resmen Başladı! Para Çekerken Artık Zorunlu Olacak

Bankaların ATM’leri, kullanıcılarına 7/24 erişim imkanı sunarak para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri kolaylaştırsa da, son zamanlarda dolandırıcılık ve hırsızlık olayları artmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dolandırıcılık olaylarına karşı yaptığı şifre düzenlemesi sonrası, ATM’lerde güvenliği artırmak adına yeni tedbirler devreye sokuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi