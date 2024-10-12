ATM’lerde Yeni Dönem Resmen Başladı! Para Çekerken Artık Zorunlu Olacak
Bankalar, ATM güvenliğini artırmak amacıyla yeni adımlar atarak ATM’lerde dolandırıcılık olaylarını tamamen engellemeye çalışıyor. Bu yeni düzenlemeler kapsamında , ATM’lerden para çekme gibi işlemler yapılırken bir belge ibraz etme zorunluluğu getiriliyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların ATM’leri, kullanıcılarına 7/24 erişim imkanı sunarak para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri kolaylaştırsa da, son zamanlarda dolandırıcılık ve hırsızlık olayları artmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dolandırıcılık olaylarına karşı yaptığı şifre düzenlemesi sonrası, ATM’lerde güvenliği artırmak adına yeni tedbirler devreye sokuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi