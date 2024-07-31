ATM'lerde Yeni Dönem: Para Yatırma ve Çekme Limitleri Yeniden Değişiyor

Yeni uygulamada şu anda günlük para çekme limiti 7 bin 500 lira olan bankaların bu sınırı 12 bin 500 liraya yükselteceği öğrenilirken, halihazırda komisyonsuz para çekme limiti 10 bin lira olan bankaların ise bu sınırı 15 bin TL'ye taşıyacağı belirtildi.



SINIRI AŞANLARDAN FAHİŞ KESİNTİLER YAPILIYOR



Özellikle nakit ödeme ihtiyacı olan vatandaşlar, ATM'lerin fahiş komisyonlarının önüne geçebilmek amacıyla farklı bankalardaki hesapları arasında transferler yaparak, nakit çekimlerini parçalı şekilde farklı ATM'lerden gerçekleştiriyor.



Acil ihtiyaç durumlarında günlük çekim limitinin üzerinde yapılacak işlemler için yüzde 5'in üzerinde kesinti yapan ATM'lere milyonlarca vatandaş sert tepki gösterirken, birçok isim yeni getirilecek 15 bin liralık sınırın da yetersiz olduğunu savunmakta.