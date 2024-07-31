ATM'lerde Yeni Dönem: Para Yatırma ve Çekme Limitleri Yeniden Değişiyor
Türkiye'de görülen yüksek enflasyona rağmen tedavüldeki en büyük banknotun 200 lira olmaya devam etmesi, nakit para kullanımındaki sorunların katlanarak artmasına yol açıyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda para çekme limitlerini 'QR kodu' formülüyle çözmeye çalışan bankalar, bu durumun yeterli olmamasının ardından ATM'lerdeki günlük para çekme limitini güncellemeye karar verdi.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, nakit para kullanımını her geçen gün zorlaştırmaya devam ediyor. Sürekli artan fiyatların ardından milyonlarca vatandaş, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM'lerde uzun kuyruklar oluştururken, bankaların sunduğu günlük para çekim limitleri ihtiyacı karşılamıyor.
ATM'lere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, geçtiğimiz aylarda 10 ve 20 liralık bölmeleri iptal ederek, bu alanlara da 200 liralık banknotlar yerleştirmiş ancak nakit ihtiyacını karşılamada başarılı olamamıştı.
PARA ÇEKME LİMİTLERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLECEK
Yılın ilk ayında birçok özel banka, günlük 5 bin TL olan ücretsiz para çekme limitini 10 bin liraya yükseltmişti. Ancak yılın ilk yarısında görülen yüksek enflasyon nedeniyle iğneden ipliğe her şeye peş peşe zam gelmesi, 10 bin liralık limitin yetersiz kalmasına neden oldu.
Gelen tepkilerin ardından Haziran ayında QR kodu ile para çekme limitlerini güncelleyen bankalar, birçok banka müşterisinin bu uygulamayı kullanamaması nedeniyle mağduriyetlere tam anlamıyla son verebilmiş değil. Israrlı taleplerin ve tepkilerin önüne geçemeyen özel bankaların, Ağustos ayında ATM'lerdeki para çekme limitini yeniden yükselteceği öğrenildi.
Yeni uygulamada şu anda günlük para çekme limiti 7 bin 500 lira olan bankaların bu sınırı 12 bin 500 liraya yükselteceği öğrenilirken, halihazırda komisyonsuz para çekme limiti 10 bin lira olan bankaların ise bu sınırı 15 bin TL'ye taşıyacağı belirtildi.
SINIRI AŞANLARDAN FAHİŞ KESİNTİLER YAPILIYOR
Özellikle nakit ödeme ihtiyacı olan vatandaşlar, ATM'lerin fahiş komisyonlarının önüne geçebilmek amacıyla farklı bankalardaki hesapları arasında transferler yaparak, nakit çekimlerini parçalı şekilde farklı ATM'lerden gerçekleştiriyor.
Acil ihtiyaç durumlarında günlük çekim limitinin üzerinde yapılacak işlemler için yüzde 5'in üzerinde kesinti yapan ATM'lere milyonlarca vatandaş sert tepki gösterirken, birçok isim yeni getirilecek 15 bin liralık sınırın da yetersiz olduğunu savunmakta.