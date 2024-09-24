ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak

BDDK, ATM'lerde yeni güvenlik sistemini devreye sokmak için kolları sıvadı. ATM'lerde yeni dönem için tarih belli oldu. Artık o şifrelerin kullanılması yasaklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Banka
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ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı düğmeye bastı. Yeni güvenlik sisteminin önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye genelinde devreye alınması bekleniyor. Yükselen enflasyonla birlikte kredi ve banka kartı kullanımının artması, hırsızlık vakalarının da çoğalmasına yol açtı.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak - Resim: 2

O ŞİFRELERİN KULLANILMASI YASAKLANACAK
Bankalar, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu düşünerek BDDK'dan destek talep etti. Yapılan araştırmalar, birçok kullanıcının basit ve kolay hatırlanabilir şifreler tercih ettiği ortaya çıktı.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak - Resim: 3

Bu nedenle, çok kullanılan "1453" ile "1923" gibi şifre kombinasyonlarının yasaklanması gündeme bomba gibi düştü.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak - Resim: 4

Yeni düzenlemeye göre, bu yasaklı kombinasyonları kullanan müşteriler, ATM'lerde ilk işlem sırasında şifrelerini değiştirmeye yönlendirilecek. Ayrıca, ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların bulunması, özellikle büyük şehirlerde sorunlara neden oluyor.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak - Resim: 5

BDDK'nın hedefi, kullanıcı güvenliğini artırmak ve ATM'lerde yaşanan sorunları en aza indirmek. Ancak, düşük miktardaki banknotların eksikliği konusunda vatandaşların tepkileri devam ediyor.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak - Resim: 6

Yeni banknotların piyasaya sürülmesi, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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