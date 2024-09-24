ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak

O ŞİFRELERİN KULLANILMASI YASAKLANACAK

Bankalar, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu düşünerek BDDK'dan destek talep etti. Yapılan araştırmalar, birçok kullanıcının basit ve kolay hatırlanabilir şifreler tercih ettiği ortaya çıktı.