ATM'lerde Yeni Dönem: Bu Şifreler Artık Kullanılmayacak
BDDK, ATM'lerde yeni güvenlik sistemini devreye sokmak için kolları sıvadı. ATM'lerde yeni dönem için tarih belli oldu. Artık o şifrelerin kullanılması yasaklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı düğmeye bastı. Yeni güvenlik sisteminin önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye genelinde devreye alınması bekleniyor. Yükselen enflasyonla birlikte kredi ve banka kartı kullanımının artması, hırsızlık vakalarının da çoğalmasına yol açtı.
O ŞİFRELERİN KULLANILMASI YASAKLANACAK
Bankalar, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu düşünerek BDDK'dan destek talep etti. Yapılan araştırmalar, birçok kullanıcının basit ve kolay hatırlanabilir şifreler tercih ettiği ortaya çıktı.
Bu nedenle, çok kullanılan "1453" ile "1923" gibi şifre kombinasyonlarının yasaklanması gündeme bomba gibi düştü.
Yeni düzenlemeye göre, bu yasaklı kombinasyonları kullanan müşteriler, ATM'lerde ilk işlem sırasında şifrelerini değiştirmeye yönlendirilecek. Ayrıca, ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların bulunması, özellikle büyük şehirlerde sorunlara neden oluyor.
BDDK'nın hedefi, kullanıcı güvenliğini artırmak ve ATM'lerde yaşanan sorunları en aza indirmek. Ancak, düşük miktardaki banknotların eksikliği konusunda vatandaşların tepkileri devam ediyor.
Yeni banknotların piyasaya sürülmesi, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.