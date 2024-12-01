ATM’lerde Yeni Dönem Başladı: İşlem Anında Reddedilecek, Sistem Sil Baştan Değişti

TBB DEVREYE GİRDİ

Sahte para nedeniyle mağduriyetlerin artması, hem bankacılık sektörünü hem de yetkilileri hızlı önlemler almaya zorladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu süreçte ATM’ler ve para sayma makineleri için kapsamlı bir güncelleme yapıldığını duyurdu.