ATM'lerde Tarih Detayı! Bu Paraların Hiçbiri Kabul Edilmeyecek, Hepsi Geçersiz Sayılacak

Piyasada dolaşıma sokulan milyonlarca dolar değerindeki sahte döviz, Türkiye’deki çok sayıda bankanın ATM'lerinde 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeme kararı almasına neden oldu. ATM cihazlarında yapılan yazılım güncellemeleri henüz tamamlanmadığı için, 2009 yılı öncesinde basılmış dolar banknotları geçersiz sayılacak.