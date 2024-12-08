ATM'lerde Tarih Detayı! Bu Paraların Hiçbiri Kabul Edilmeyecek, Hepsi Geçersiz Sayılacak
Piyasada dolaşan milyonlarca dolarlık sahte döviz, birçok bankanın ATM'lerinde 50 ve 100 dolarlık banknotların kabul edilmemesine neden oldu. ATM cihazlarında yapılan yazılım güncellemelerinin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken sektör yetkilileri, bu süreç sona erene kadar 2009 yılı öncesinde basılmış dolarların geçersiz sayılacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Piyasada dolaşıma sokulan milyonlarca dolar değerindeki sahte döviz, Türkiye’deki çok sayıda bankanın ATM'lerinde 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeme kararı almasına neden oldu. ATM cihazlarında yapılan yazılım güncellemeleri henüz tamamlanmadığı için, 2009 yılı öncesinde basılmış dolar banknotları geçersiz sayılacak.
SAHTE DÖVİZLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Sahte dövizle mücadele amacıyla bankalar, para sayma makineleri, sahte döviz kontrol cihazları ve ATM’lerin gerekli güncellemelerini hızla gerçekleştiriyor. Bankaların bu süreçte aldığı tedbirler ise çeşitlilik gösteriyor.
2009 ÖNCESİ DOLARLAR ARTIK GEÇERSİZ
Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, ATM'lerdeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Bu bankalar yalnızca yeni baskı 100 dolarlık banknotları kabul ediyor.
Ayrıca, bazı bankalar, döviz işlemleri sırasında yüksek tutarda nakit dolar alımını geçici olarak durdurdu. Diğer bankalar ise basım yılı fark etmeksizin, 50 dolarlık banknotları kabul etmiyor.
KAMU BANKALARI TÜKETİCİYİ KORUYOR
Kamu bankaları, konuya daha korumacı bir yaklaşım sergileyerek, tüketiciyi mağdur etmeme odaklı bir politika izliyor. Bankacılık sektörü yetkilileri, müşterilerin banka şubelerinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimalinin bulunmadığını belirtiyor.
MERKEZ BANKASI'NIN MÜCADELE ÇABALARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot sahteciliğiyle etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. TCMB, sahte banknotların tespiti için adli mercilerle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca, Merkez Bankası'nın 1 Ocak 2016 tarihinde devreye aldığı Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), Türkiye genelindeki sahte banknot olaylarını daha yakından takip etmeye ve kolluk kuvvetleriyle bağlantılar kurarak etkin mücadeleye imkan tanıyor.