ATM'lerde Ramazan Bayramı Öncesi Yeni Kriz! 81 İlden Şikayet Yağdı, Bankalar Düğmeye Bastı
ATM'lerde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yeni kriz patlak verdi. 81 ildeki ATM'lerde para çekerken yırtık ve hasarlı banknot şikayetleri yağdı.
Kaynak: Sözcü
Son günlerde ATM’lerden para çeken vatandaşlar, karşılaştıkları yırtık ya da kopmuş banknotlar nedeniyle sosyal medyada ve şikayet platformlarında seslerini yükseltmeye başladı.
Görsellerle desteklenen bu paylaşımlar, bankaların para dağıtım sistemlerine yönelik ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala acil nakit ihtiyacı durumlarında yaşanan bu sorun, vatandaşları çaresiz bıraktı.
Yıpranmış para sorununun giderek büyümesinde, 200 liralık banknotların aşırı kullanımının ve uzun süre dolaşımda kalmasının da etkili olduğu düşünülüyor. Vatandaşlar, özellikle hasarlı para veren ATM’lerdeki sorunların acil olarak çözülmesini ve para yutma gibi durumlarda geri ödeme işlemlerinin daha hızlı sonuçlanmasını talep ederken bankalar 81 ildeki ATM'ler için düğmeye bastı.