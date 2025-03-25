ATM'lerde Ramazan Bayramı Öncesi Yeni Kriz! 81 İlden Şikayet Yağdı, Bankalar Düğmeye Bastı

Yıpranmış para sorununun giderek büyümesinde, 200 liralık banknotların aşırı kullanımının ve uzun süre dolaşımda kalmasının da etkili olduğu düşünülüyor. Vatandaşlar, özellikle hasarlı para veren ATM’lerdeki sorunların acil olarak çözülmesini ve para yutma gibi durumlarda geri ödeme işlemlerinin daha hızlı sonuçlanmasını talep ederken bankalar 81 ildeki ATM'ler için düğmeye bastı.