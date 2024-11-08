ATM'lerde Para Çekerken Dikkat: Hesabınızdaki Paranız Sıfırlanabilir

Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden fatura ödeme ve para transferi gibi işlemler birkaç dokunuşla yapılabiliyor. Ancak bu kolaylıklar herkes tarafından hemen benimsenemeyebiliyor; özellikle emekliler daha geleneksel yöntemleri tercih ediyor. ATM’lerin sıkça kullanılması, bu cihazları dolandırıcılar için cazip hale getiriyor ve güvenlik risklerini gözler önüne seriyor.