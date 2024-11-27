ATM'lerde Kırmızı Alarm: Kriz büyüyor! Tüm Alımlar Durduruldu

"ATM VE PARA SAYMA MAKİNELERİNDEN GEÇEBİLİYOR"

Ünver, basılan sahte dolarların neredeyse bire bire yakın bir sahtecilikte olduğunu dolayısıyla konunun uzmanı olmayan sıradan bir vatandaşın anlamasının mümkün olmadığını söyledi. Ünver, “2 tane para düşünün. Birisini darphane basmış birisini de darphane gibi bir yer basmış. Materyaller klişeler ve kâğıt kalitesi benzer yapıldığı için çok küçük detayları var. Bunları da uzmanlar ince ince, detaylı bir şekilde incelediğinde ortaya çıkıyor ve konunun uzmanı olmayan sıradan bir vatandaşın anlaması zor" dedi.

Piyasada neredeyse bire bire yakın bir sahtecilikten bahsettiklerini belirten Ünver, "ATM'lerden, banka para sayma makinelerinden geçiyor. Hepsi değil ama bazıları geçebiliyor. Dolayısıyla sektörümüz de buna yönelik böyle bir tedbir durumuna geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.