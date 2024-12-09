ATM'lerde Her Şey Sil Baştan: 1 Ocak'tan Sonra Yürürlüğe Girecek

LİMİTLER DE ARTTIRILACAK

Bankalar, yoğunluğunu azaltmak için 20 bin TL'nin altında işlemlerde ATM'lere yönlendiriyor. Ancak para çekme limitlerinin yetersiz kalması, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Sektör kaynaklarına göre bankaların yeni yılda para çekme limitlerini de artırması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, limitlerin yüzde 50 oranında yükseltilmesi bekleniyor.