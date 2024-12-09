ATM'lerde Her Şey Sil Baştan: 1 Ocak'tan Sonra Yürürlüğe Girecek
2025 yılında uygulanmaya başlayacak olan değişiklikler arasına milyonlarca vatandaşın kullandığı ATM'ler de eklendi. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan yeni sistemle birlikte her şey değişiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyonun etkisiyle Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, vatandaşların günlük hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Özellikle nakit para kullanımında yaşanan sıkıntılar, bankaların ATM'lerde uyguladığı sınırlamalarla daha da büyüdü.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Türk lirasının son dönemde yaşadığı değer kaybı ve yüksek enflasyon, bankaların ATM politikalarında değişimlere neden oldu. Birçok bankanın 10, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotlara sınırlama getirdiği bu süreçte, 1 Ocak itibariyle günlük para çekme limitlerinde de düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.
2009 yılında tedavüle 126 denk gelen 200 TL'lik banknotun, bugün yalnızca 6 doların altına düşmesi, nakit para kullanımında ciddi sıkıntılara yol açtı. Artan para çekme nedeniyle birçok banka ATM'lerinde daha büyük banknotlarla işlem yapılması için düzenlemelere yöneldi. Birçok banka, ATM'lerde 100 TL'lik banknot kullanımını bile sınırlandırarak, vatandaşların daha küçük tutarlarda para çekmek zorunda kalmasına neden oldu.
7 BİN TL'DEN 30 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ
Bankaların komisyonsuz günlük para çekme limitlerini genellikle 10 bin TL'de tutması, pek çok vatandaşı zor durumda bırakıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle birlikte kartla zorunlu alışveriş limiti 7 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi. Öte yandan kamu ve özel bankalar da, yeni yılda para çekme limitlerinde değişikliğe gidecek.
LİMİTLER DE ARTTIRILACAK
Bankalar, yoğunluğunu azaltmak için 20 bin TL'nin altında işlemlerde ATM'lere yönlendiriyor. Ancak para çekme limitlerinin yetersiz kalması, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Sektör kaynaklarına göre bankaların yeni yılda para çekme limitlerini de artırması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, limitlerin yüzde 50 oranında yükseltilmesi bekleniyor.