ATM'lerde Bugünden İtibaren Yasaklandı: Bunu Yapmayanın Kartı İptal Olacak

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Eski şifrelerini kullanmaya devam eden kullanıcılar için yeni düzenlemeler bugünden itibaren devreye alınıyor. ATM’lerden işlem yaparken, kullanıcılar güvenlik amacıyla yeni bir şifre belirlemeye yönlendirilecek. Bu uyarıları dikkate almayan ve yasaklı kombinasyonları kullanmaya devam edenlerin kartları geçici olarak bloke edilecek. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenerek kullanıcılara teslim edilecek.