ATM'lerde Bugünden İtibaren Yasaklandı: Bunu Yapmayanın Kartı İptal Olacak
BDDK, banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde bugünden itibaren bazı şifreler yasakladı. Yeni düzenlemeye göre şifrelerini değiştirmeyenlerin kartları bloke edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarına karşı önemli bir adım atarak yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemeyle birlikte, bugünden itibaren kredi kartı ya da banka kartı şifrelerinde köklü değişiklikler yaşanacak.
BDDK, son dönemde artış gösteren kredi kartı dolandırıcılığı olaylarına dikkat çekerek, kullanıcıların daha güçlü şifreler oluşturması gerektiğini vurguladı. Futbol takımlarının kuruluş yılları, doğum tarihleri ve plaka kodları gibi yaygın tercihlerin, kötü niyetli kişiler tarafından kolayca tahmin edilebileceği belirtildi.
BU ŞİFRELER YASAKLANDI
Bu durumun önüne geçmek için alınan kararla, artık bu tür kolay tahmin edilebilir şifreler bugünden itibaren kullanılamayacak. "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yılların yanı sıra, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Eski şifrelerini kullanmaya devam eden kullanıcılar için yeni düzenlemeler bugünden itibaren devreye alınıyor. ATM’lerden işlem yaparken, kullanıcılar güvenlik amacıyla yeni bir şifre belirlemeye yönlendirilecek. Bu uyarıları dikkate almayan ve yasaklı kombinasyonları kullanmaya devam edenlerin kartları geçici olarak bloke edilecek. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenerek kullanıcılara teslim edilecek.
KARMAŞIK ŞİFRELER DOLANDIRICILIĞI AZALTIYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı kullanıcılarının şifre alışkanlıklarını değiştirmesi hedefleniyor. Uzmanlar, tahmin edilmesi zor harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan şifrelerin kullanımını öneriyor. Örneğin, “A1bC3d!” gibi karmaşık şifrelerin dolandırıcılık riskini büyük ölçüde azalttığı ifade ediliyor.