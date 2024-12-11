ATM’lerde Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Net Tarih Verildi
Türkiye genelindeki bankalar, ATM’lerde kullanılan banknotlarla ilgili köklü bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 itibarıyla düşük değerli Türk Lirası banknotlarının ATM’lerden tamamen kaldırılması planlanıyor. Yapılması beklenen söz konusu değişiklikle birlikte ATM’lerdeki nakit işlemlerde yeni bir döneme girilmiş olacak. ATM'lerden para çekerken artık daha yüksek değerli banknotların verileceği belirtiliyor.
ATM’LERDE KÜÇÜK BANKNOTLAR ÇEKİLİYOR
Türk Lirası’nın enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesi, küçük değerli banknotların günlük hayattaki kullanımını giderek azalttı. 10, 20 ve 50 liralık banknotlar artık birçok ATM’de bulunmazken, bu durumun daha radikal bir boyut kazanacağı öne sürülüyor.
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu’nun açıklamalarına göre, 2025 yılı itibarıyla ATM’lerde yalnızca 200 liralık banknotlar yer alacak. 100 liralık banknotlar dahi ATM’lerden tamamen kaldırılacak.
500 LİRALIK BANKNOTLAR GELİYOR MU?
Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılında 500 liralık banknotların piyasaya sürüleceğini de iddia etti. Bu banknotların, yüksek değerli nakit işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılacağı belirtiliyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, ATM’ler yalnızca yüksek değerli banknotlarla hizmet verecek.
NAKİT İŞLEMLERDE YENİ DÖNEM
Düşük değerli banknotların dolaşımdan çekilmesiyle birlikte nakit ödeme alışkanlıklarının değişmesi bekleniyor. Özellikle nakit ağırlıklı çalışan küçük işletmeler ve sektörler bu dönüşümden doğrudan etkilenebilir.