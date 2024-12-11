ATM’lerde Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Net Tarih Verildi

ATM’LERDE KÜÇÜK BANKNOTLAR ÇEKİLİYOR

Türk Lirası’nın enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesi, küçük değerli banknotların günlük hayattaki kullanımını giderek azalttı. 10, 20 ve 50 liralık banknotlar artık birçok ATM’de bulunmazken, bu durumun daha radikal bir boyut kazanacağı öne sürülüyor.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu’nun açıklamalarına göre, 2025 yılı itibarıyla ATM’lerde yalnızca 200 liralık banknotlar yer alacak. 100 liralık banknotlar dahi ATM’lerden tamamen kaldırılacak.