ATM’lerde Banknot Krizi! Artık İstediğinizi Değil ‘Ödeyebildiğini’ Veriyor: Nakit Çekim Limiti Yükselse de...

Bankalardan küçük banknot para çekmek artık neredeyse imkansız hale geldi. ATM’lerde 5,10,20 hatta 50 TL’ kalmadı, 100 TL bile zor bulunur hale geldi. Bu sebeple küçük meblağ para çekmek isteyenler büyük zorluklar yaşıyor.

Kaynak: Kanal D Ana Haber