ATM’lerde Banknot Krizi! Artık İstediğinizi Değil ‘Ödeyebildiğini’ Veriyor: Nakit Çekim Limiti Yükselse de...
ATM'lerde para krizi devam ediyor. Nakit çekim limitleri 20 bin TL'ye kadar yükseltilirken bu kez de vatandaşlar para bulamamaya başladı. Halihazırda 5,10,20 ve 50 TL gibi küçük banknotlar bulunmayan ATM'lerde 'ödenebilecek tutar' sorunu ortaya çıktı.
Kaynak: Kanal D Ana Haber
Bankalardan küçük banknot para çekmek artık neredeyse imkansız hale geldi. ATM’lerde 5,10,20 hatta 50 TL’ kalmadı, 100 TL bile zor bulunur hale geldi. Bu sebeple küçük meblağ para çekmek isteyenler büyük zorluklar yaşıyor.
Kaynak: Kanal D Ana Haber