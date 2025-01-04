ATM'lerde Artık Bu İşlemler Yapılamayacak: Bankalar Kırmızı Alarm Verdi
Bankalar ATM'lerde kırmızı alarm verdi. Sadece para çekmek isteyenler için değil, ATM'lere para yatırmak isteyenler de sık sık teknik kısıtlamalarla karşılaştı. Vatandaşlar, ATM'lerin düşük banknot sağlayamaması ve yatırma işlemlerinde yaşadığı zorluklardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde, ATM'lerden 5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları çekmekte ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hatta bazı ATM'lerin 100 TL'lik banknotları bile vermediği belirtiliyor. Küçük banknotların yanı sıra, sadece para çekmek isteyenler için değil, ATM'lere para yatırmak isteyenler de sık sık teknik kısıtlamayla karşılaşıyor.
Geçtiğimiz yıl ATM'lerden çekilebilen günlük tutar 5 ila 10 bin TL arasında değişiyordu. Yeni yılla birlikte bu limitler genişletildi ve şimdi ATM'lerden 15 ila 20 bin TL arasında para çekebiliyor. Ancak bu miktarlar çekildiğinde, ATM'lerdeki nakit hızla tükeniyor. Vatandaşlar, bu kez nakit para bulunan ATM aramaya başlıyor.
ATM'LER BU BANKNOTLARI KABUL ETMİYOR
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, ATM'lerdeki bu konularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Turan, “Daha düşük banknotlar daha fazla yer kaplıyor, bu nedenle ATM'ler düşük tutarları kabul etmiyor. Bir ATM'nin kapasitesi yaklaşık 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor ancak genellikle bankalar bu rakamın tamamını doldurmuyor. Çoğu zaman 500 bin ila 700 bin TL arasında nakit konuluyor” dedi.
ATM'LER KÜÇÜK BANKNOTLARI ALMIYOR
Vatandaşlar ise ATM'lerin düşük banknot sağlamaması ve yatırma işlemlerinde zorluklardan şikayetçi olduklarını belirterek “Yatırırken de zorluk çıkıyor, almıyor yani düşük paralar olmuyor genelde. Ancak vermesi lazım ufak parayı da çünkü vatandaşın küçük paralara da ihtiyacı var” dedi.