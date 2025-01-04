ATM'lerde Artık Bu İşlemler Yapılamayacak: Bankalar Kırmızı Alarm Verdi

ATM'LER BU BANKNOTLARI KABUL ETMİYOR

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, ATM'lerdeki bu konularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Turan, “Daha düşük banknotlar daha fazla yer kaplıyor, bu nedenle ATM'ler düşük tutarları kabul etmiyor. Bir ATM'nin kapasitesi yaklaşık 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor ancak genellikle bankalar bu rakamın tamamını doldurmuyor. Çoğu zaman 500 bin ila 700 bin TL arasında nakit konuluyor” dedi.