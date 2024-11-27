ATM'ler Havaya Uçuruldu: Şehirde Alarm Verildi

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Patlama sonucu can kaybı veya yaralanma olmazken, faillerin makinelerden para çalabilmiş olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor.