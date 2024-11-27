ATM'ler Havaya Uçuruldu: Şehirde Alarm Verildi
Almanya'da ATM patlatma olayları son dönemde sıkça yaşanırken, Berlin'de yaşanan son olay şehri alarma geçirdi. Salı gecesi, Berlin'in Moabit semtinde ardı ardına iki ATM'nin patlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Artı49
Olay, bir iş merkezindeki güvenlik görevlilerinin duyduğu yüksek sesli bir patlama ile ortaya çıktı. Hemen olay yerine giden güvenlik görevlileri, iki ATM'nin tamamen tahrip olduğunu gördü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki şüpheli olay yerinden farklı yönlere doğru kaçtı.
Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Patlama sonucu can kaybı veya yaralanma olmazken, faillerin makinelerden para çalabilmiş olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor.