ATM'den Para Çekerken Sakın O Tuşa Basmayın: Bankalar Müşterilerini Uyardı

ATM'DEN PARA ÇEKERKEN DİKKAT

Bu tür dolandırıcılık olaylarından korunmak için ATM 'de giriş tuşuna basmadan mutlaka bunları kontrol etmeni gerekiyor.

Cihazı Kontrol Edin: ATM'ye yaklaşmadan önce cihazın herhangi bir hasar veya farklılık olup olmadığını kontrol edin.

Etrafınızı Gözlemleyin: ATM'yi kullanırken etrafınızda şüpheli bir durum olup olmadığına dikkat edin.

Klavye ve Kart Okuyucuyu Kontrol Edin: Klavye ve kart okuyucunun sallanıp sallanmadığını veya yapışmış gibi durup durmadığını kontrol edin.

El İşareti Yapmayın: PIN kodunuzu tuşlarken elinizle kapatmaya çalışın.

Gözle Görünmeyen Kameralara Dikkat Edin: ATM'nin etrafında küçük delikler veya kameralar olup olmadığını kontrol edin.

Şüphelendiğiniz Durumlarda İşlemi İptal Edin: En ufak bir şüpheniz olursa işlemi iptal edin ve bankanızla iletişime geçin.