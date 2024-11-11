ATM'den Para Çekerken Sakın O Tuşa Basmayın: Bankalar Müşterilerini Uyardı
Bankalar, milyonlarca müşterisine ATM'den para çekerken dikkatli olmaları noktasına uyardı. Bankalar, Skimming" olarak adlandırılan dolandırıcılık yönteminin arttığını ve ATM'lere taktıkları sahte kart okuyucuları, klavyeler ve kameralarla bankamatik müşterilerinin kart bilgilerini ve PIN kodlarını çaldıklarını belirtti.
Kaynak: Artı49
Tüm bankalar ATM'den para çeken müşterilerini uyardı. Almanya'da bankamatiklerde yaşanan dolandırıcılık olayları giderek artıyor. Suçlular, ATM'lere taktıkları sahte kart okuyucuları, klavyeler ve kameralarla bankamatik müşterilerinin kart bilgilerini ve PIN kodlarını çalıyorlar. Bu sayede elde ettikleri bilgilerle yeni sahte kartlar üretiyor ve hesaplara izinsiz giriş yapıyorlar.
TÜM BİLGİLERİ KAYDEDİYOR
"Skimming" olarak adlandırılan bu dolandırıcılık yönteminde, suçlular bankamatiklerin orijinal parçalarının üzerine kendi cihazlarını yerleştiriyorlar. Bu cihazlar, müşterilerin kartlarını okurken ve PIN kodlarını tuşlarken tüm bilgileri kaydediyor. Bu sayede fark edilmeden büyük miktarlarda para çalınabiliyor.
SAHTE EKRAN VE KART OKUYUCU YERLEŞTİRİLDİ
Son olarak Essen'de yaşanan bir olayda, bir şübedeki ATM'ye doğrudan müdahale edilerek sahte bir ekran ve kart okuyucu yerleştirildi. Güvenlik kameraları sayesinde suçlunun görüntüsü elde edildi ve polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
ATM'DEN PARA ÇEKERKEN DİKKAT
Bu tür dolandırıcılık olaylarından korunmak için ATM 'de giriş tuşuna basmadan mutlaka bunları kontrol etmeni gerekiyor.
Cihazı Kontrol Edin: ATM'ye yaklaşmadan önce cihazın herhangi bir hasar veya farklılık olup olmadığını kontrol edin.
Etrafınızı Gözlemleyin: ATM'yi kullanırken etrafınızda şüpheli bir durum olup olmadığına dikkat edin.
Klavye ve Kart Okuyucuyu Kontrol Edin: Klavye ve kart okuyucunun sallanıp sallanmadığını veya yapışmış gibi durup durmadığını kontrol edin.
El İşareti Yapmayın: PIN kodunuzu tuşlarken elinizle kapatmaya çalışın.
Gözle Görünmeyen Kameralara Dikkat Edin: ATM'nin etrafında küçük delikler veya kameralar olup olmadığını kontrol edin.
Şüphelendiğiniz Durumlarda İşlemi İptal Edin: En ufak bir şüpheniz olursa işlemi iptal edin ve bankanızla iletişime geçin.
BANKALARDAN MÜŞTERİLERE UYARI
Farklı PIN Kodları Kullanın: Tüm hesaplarınız için aynı PIN kodunu kullanmaktan kaçının.
Düzenli Olarak Hesabınızı Kontrol Edin: Hesabınızdan izinsiz işlemler yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Şüpheli Durumlarda Bankanızı Arayın: Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşırsanız derhal bankanızla iletişime geçin.
Güvenli ATM'ler Tercih Edin: Mümkünse güvenlik kameralarının olduğu ve iyi aydınlatılmış ATM'leri tercih edin.